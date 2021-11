Tichanowska: Polska broni granic UE. Trzeba ją wspierać, a nie oskarżać

Nie można oskarżać Polski w sprawie migrantów, lecz trzeba ją wspierać, bo broni granic europejskich – oświadczyła liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska w sobotnim wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Stampa”.

Tichanowska podkreśliła, że kryzys na polsko-białoruskiej granicy to szantaż ze strony Białorusi, instrumentalnie wykorzystywany przez Rosję. „Pragnę powiedzieć, że Polska chce otoczyć opieką tych imigrantów, mam na to dowody, ale Warszawa nie chce być szantażowana przez Łukaszenkę. Polska wiele razy próbowała wysłać pomoc humanitarną, próbowała uspokoić tych ludzi, którzy podżegani zachowywali się w sposób straszny; prosiła, by nie rzucać kamieniami, kijami, cegłami jak bronią, co zostało zorganizowane przez policję (Alaksandra) Łukaszenki” – powiedziała, cytowana przez PAP.

Dodał, że „Unia Europejska powinna wspierać Polskę, być zjednoczona, a nie dzielić się i oskarżać jednego ze swych członków. Polska jest na linii granicznej, ale problem dotyczy nas, Europejczyków; chcą nas podzielić”.

„Unia Europejska powinna wspierać Polskę, być zjednoczona, a nie dzielić się i oskarżać jednego ze swych członków. Polska jest na linii granicznej, ale problem dotyczy nas, Europejczyków; chcą nas podzielić” – podkreśliła Tichanowska.

„Nie mamy dowodów, że to Kreml stoi za kryzysem z migrantami, może mają je dziennikarze, ale my nie. Ale na pewno Kreml wykorzystuje instrumentalnie ten kryzys dla swoich korzyści. Białoruski dyktator chce (zdobyć) uznanie Zachodu poprzez szantaż. A Kreml chce z kolei zemsty na Zachodzie i pokazać, że Białoruś jest nadal częścią sfery wpływów geopolitycznych Rosji” – dodała.

Liderka białoruskiej opozycji odniosła się do słów Władimira Putina o tym, że władze w Mińsku powinny rozmawiać z opozycją. „Cała opozycja jest w więzieniu. Nie może być dialogu, kiedy ludzie są uwięzieni pod zmyślonymi zarzutami” – powiedziała.

„Na Białorusi nie ma już opozycji, ludzie są uwięzieni, a niektórzy są zmuszani do współpracy z reżimem” – dodała.

W czwartek minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer podziękował Polsce za to, że strzeże wschodniej granicy Unii Europejskiej. Szef MSW Niemiec spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Podkreślił, że Polacy działają w interesie całej UE.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w sobotę, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że w najbliższym czasie odbędzie serię wizyt w krajach europejskich w związku z trudną sytuacją geopolityczną. W niedzielę pierwsze trzy wizyty na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Policja poinformowała w sobotę, że podczas zbiorowej, siłowej próby przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów w Starzynie, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami w polskich mundurowych. Zniszczone zostały policyjne radiowozy.

Podawaliśmy, że minister obrony Estonii Kalle Laanet podjął w piątek decyzję o wysłaniu do Polski oddziałów Estońskich Sił Zbrojnych w celu przeciwdziałania agresji hybrydowej Białorusi.

Jak zapowiada minister obrony Wielkiej Brytanii, do Polski mają przyjechać żołnierze wojsk inżynieryjnych, żeby wesprzeć Polaków w związku z kryzysem migracyjnym. Brytyjskie media szacują, że może to być 100-150 żołnierzy. Szef MON liczy, że przyjadą jak najszybciej.

W czwartek podczas swojej wizyty w Polsce, minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace zapowiedział, że w związku z kryzysem migracyjnym do Polski przyjadą brytyjscy żołnierze wojsk inżynieryjnych. Wallace spotkał się z szefem MON, Mariuszem Błaszczakiem. Obaj omawiali różne aspekty zacieśnienia współpracy w dziedzinie obronności. Na temat tego spotkania informowaliśmy już wcześniej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Tego samego dnia wieczorem strona brytyjska opublikowała komunikat na ten temat. Nie wskazano jednak, ilu żołnierzy miałoby przyjechać z Wielkiej Brytanii do Polski. Sam Wallace zapowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie po zapoznaniu się z oceną sporządzoną przez 10-osobowy oddział inżynieryjny, który przyjechał do Polski tydzień temu, 11 listopada.

Przeczytaj: Brytyjscy żołnierze wesprą Polaków na granicy z Białorusią

pap / forsal.pl / Kresy.pl