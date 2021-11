Estonia wyśle żołnierzy do Polski, mają pomóc w przeciwdziałaniu hybrydowym atakom Białorusi

Minister obrony Estonii Kalle Laanet podjął w piątek decyzję o wysłaniu do Polski oddziałów Estońskich Sił Zbrojnych w celu przeciwdziałania agresji hybrydowej Białorusi – czytamy w oświadczeniu.

„Solidarność z naszym bliskim sojusznikiem, Polską, jest obecnie kluczowa dla wsparcia jej wysiłków na rzecz zabezpieczenia granic Unii Europejskiej przed trwającym hybrydowym atakiem białoruskiego reżimu” – powiedział estoński minister obrony Kalle Laanet.

Siły Zbrojne będą wysyłać do Polski wojska, w tym rezerwistów z Inżyniera, Żandarmerii Wojskowej i jednostek rozpoznawczych. Estońskie Siły Zbrojne wyślą do Polski 100 żołnierzy.



Jednostki będą gotowe do wyjazdu do Polski już w przyszłym tygodniu.

„Chętnie przyjmujemy propozycję Estonii. Prowadzimy rozmowy w celu uzgodnienia szczegółów tego wsparcia. Więcej informacji wkrótce” – napisał na Twitterze Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

We are happy to accept Estonia’s proposal. We are conducting talks to agree on the details of this support. More information soon. https://t.co/KG7U35J45z

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 19, 2021