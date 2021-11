Putin i Łukaszenko oskarżają polską Straż Graniczną o „brutalne działania”

Władimir Putin rozmawiał w piątek telefonicznie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką w sprawie kryzysu imigranckiego. Obaj oskarżają polską Straż Graniczną o „brutalne działania”.

Prezydenci Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko przeprowadzili w piątek rozmowę telefoniczną w sprawie kryzysu imigranckiego. Obaj oskarżają polską Straż Graniczną o „brutalne działania”.

Prezydenci kontynuowali dyskusję na temat sytuacji migracyjnej na granicy białorusko-unijnej. W komunikacie prasowym oskarżyli polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej o „brutalne działania”, w tym nadmierne użycie siły i sprzętu specjalnego.

Aleksandr Łukaszenko mówił o działaniach Mińska na rzecz deeskalacji kryzysu i pomocy humanitarnej dla migrantów, a także o rozmowie telefonicznej z p.o. kanclerz Niemiec Angelą Merkel 17 listopada. Prezydenci Rosji i Białorusi zwrócili uwagę na znaczenie nawiązania współpracy między Mińskiem a UE w celu rozwiązania tego problemu.

Przywódcy poruszyli także niektóre aspekty rosyjsko-białoruskiej współpracy handlowej i gospodarczej. Zgodzili się kontynuować regularne kontakty na różnych poziomach.

Jak informowaliśmy, w czwartek rzeczniczka prasowa przywódcy Białorusi, Natalia Eismont w rozmowie z agencją BelTA odniosła się do ostatniej rozmowy telefonicznej Aleksandra Łukaszenki i p.o. kanclerza Niemiec, Angeli Merkel. Jak poinformowała, na dzień 18 listopada br. na terytorium białoruskim znajdowało się około 7 tys. migrantów, z czego około 2 tys. przebywało w prowizorycznym obozowisku przy granicy. Jednocześnie, około 200-500 cudzoziemców było rozproszonych na różnych odcinkach granicy.

Eismont oświadczyła, że podczas pierwszej rozmowy z Merkel, Łukaszenko zaproponował następujący mechanizm: jeśli UE umożliwi przyjęcie 2 tys. migrantów z obozowiska, to władze białoruskie ułatwią pozostałym 5 tys. powrót do ojczystych krajów – o ile będzie to możliwe.

„Unii Europejskiej zasugerowano stworzenie korytarza humanitarnego dla 2 tys. uchodźców, którzy są w obozie. Ułatwimy pozostałym 5 tys. powrót do domu, w możliwym zakresie i pod warunkiem, że uchodźcy się na to zgodzą” – powiedziała rzeczniczka. Według jej relacji, „Merkel zgodziła się przedyskutować tę propozycję z UE, włącznie z możliwością zaaranżowania korytarza humanitarnego do Niemiec”.

Kresy.pl/kremlin.ru