Europa otrzyma więcej gazu z Izraela

Izrael na tyle rozwinął wydobycie gazu ziemnego, że może znacznie zwiększyć eksport surowca do Europy.

Ministerstwo energii Izraela podało, że w roku bieżącym wydobycie gazu ze złóż jakimi dysponuje wzrosło o 10,85 mld metrów sześc. Pozwoliło to na wzrost eksportu „błękitnego paliwa” o 35 proc. Izraelczycy sprzedali w tym roku innym państwom 4,59 mld metrów sześc., jak podał w czwartek za agencją Bloomberga portal Forsal.

Nowe objętości gazu pochodzą ze zwiększonego wydobycia ze złóż Tamar i Lewiatan. To złoża podmorskie, znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Forsal twierdzi, że Izrael zdecydował się na zwiększenie licząc na wejście na rynek europejski, gdzie w związku z sankcjami na Rosję i działaniami samych Rosjan doszło do wyraźnego deficytu surowca. Pierwsze memorandum w sprawie dostaw Izraelczycy podpisali z Unią Europejską i Egiptem jeszcze w czerwcu. To właśnie przez Egipt, będący jak do tej pory głównym importerem izraelskiego gazu, „błękitne paliwo” ma trafiać dalej do Europy.

Bloomberg twierdzi jednak, że objętości izraelskiego gazu jakie dotrą do Europy nie będą znaczące. Poważny wzrost takich dostaw może nastąpić dopiero po rozpoczęciu wydobycia ze złoża Karisz. Jednak złoże mieści się w spornym punkcie Morza Śródziemnego. Za swoje uważa je także Liban.

forsal.pl/kresy.pl