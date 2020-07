Stany Zjednoczone zdjęły restrykcje z przekazanych Ukrainie Javelinów

Ukraińskie oddziały mogą już korzystać z nowych amerykańskich pocisków przeciwpancernych Javelin w dowolnym miejscu w kraju i przeciwko dowolnej armii, w tym we wschodnim regionie Donbasu, o ile robią to w celu obrony – poinformował we wtorek portal The Drive.



Jak poinformował we wtorek portal The Drive, ukraińskie wojsko będzie mogło używać przekazanych przez USA pocisków przeciwpancernych Javelin niezależnie od miejsca. To oznacza, że ograniczenia nałożone wcześniej są już nieważne, więc pociski będą mogły być użyte w Donbasie.

Ukraińska armia wkrótce przygotuje się do wysłania jednostek wyposażonych w Javeliny na linię frontu. Władze ukraińskie poinformowały także niedawno, że według ich szacunków Rosja ma w Donbasie co najmniej 481 różnych czołgów, a także inną ciężką broń.

Armia ukraińska po raz pierwszy otrzymała partię pocisków, znanych również jako FGM-148, w 2018 r. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa opóźniła dostarczenie drugiej transzy do końca 2019 roku. W przeszłości informowano, że zgodnie z warunkami umowy eksportowej z rządem USA armia ukraińska może wykorzystywać te pociski przeciwko siłom rosyjskim tylko w przypadku jawnej inwazji na zachód od Donbasu. Nie jest jasne, kiedy obecna polityka weszła w życie.

US officials tell CNN that there are no no geographic restrictions on where Ukraine can deploy the US-supplied Javelin anti-tank missiles as part of the terms of the agreement under which the US-made Javelins where provided to Ukraine as long as the weapons are used “defensively” https://t.co/BFQGZXRN1K

— Ryan Browne (@rabrowne75) July 7, 2020