Ukraińska armia planuje zwiększenie liczby dronów Bayraktar TB2

Szef ukraińskiego sztabu generalnego broni użycia bojowego drona Bayraktat TB2 i zapowiada, że Siły Zbrojne Ukrainy będą miały ich więcej.

W tym tygodniu w programie publicystycznym „Prawo do władzy” na antenie ukraińskiej stacji TV 1+1 wystąpił gen. Serhij Szaptała, szef sztabu generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Wypowiedział się m.in. na temat niedawnego, bojowego użycia po raz pierwszy drona Bayraktat TB2 w Donbasie. Przekonywał, że najwyższe ukraińskie dowództwo zostało do tego zmuszone po tym, jak wspomagani przez Rosjan separatyści ostrzelali pozycje Ukraińców z haubic D-30, zabijając ukraińskiego żołnierza i raniąc innego. Generał zaznaczył, że to separatyści naruszyli warunki porozumień mińskich.

– Po tym, gdy OBWE i nota dyplomatyczna nie zadziałały, głównodowodzący zdecydował się odpowiedzieć ostrzałem z Bayraktara – powiedział gen. Szaptała. Na pytanie, dlaczego w takim razie ukraińska armia nie użyła artylerii, odpowiedział, że to byłoby naruszeniem porozumień mińskich. Zaprzeczył też doniesieniom rosyjskich mediów, jakoby ukraiński bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną, która aktualnie nie jest pod kontrolą Ukrainy.

– Gdyby Bayraktar wleciał na ich terytorium, to myślę, że skorzystaliby z okazji i zniszczyli go. Nie naruszyliśmy jej [tj. linii kontaktowej – red.] – powiedział szef ukraińskiego sztabu generalnego. Twierdził też, że problemem jest nie tylko ostrzeliwanie ukraińskich pozycji przez artylerię, ale też to, że w rejon linii kontaktowej podciągnięto artylerię. Dodał, że ukraińscy wojskowi będą dalej używać wszelkiej niezbędnej broni, żeby odpowiedzieć na ataki.

Gen. Szaptała zapowiedział też przy tej okazji, że liczba dronów Bayraktar TB2 w ukraińskich siłach zbrojnych będzie rosnąć.

– Państwo kupuje dla nas Bayraktary. Mamy je w służbie. Nie zatrzymujemy się w tym miejscu. Będziemy dalej zwiększać ich liczbę – zaznaczył szef ukraińskiego sztabu generalnego.

Dodajmy, że niedawno ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar powiedział, że współpraca wojskowa Ukrainy i Turcji nie ogranicza się do kupna przez Kijów dronów Bayraktar TB2, bo trwają pracę nad uruchomieniem ich produkcji na Ukrainie. Zgodnie z memorandum podpisanym kilka tygodni temu, trwają prace nad przeznaczeniem odpowiednich gruntów pod budowę na Ukrainie centrum serwisowego dronów Bayraktar TB2. Równolegle, według ukraińskiego dyplomaty, toczą się prace nad stworzeniem mocy produkcyjnych i uruchomieniem produkcji Bayraktarów na Ukrainie. Według dyplomaty, stworzenie takiego centrum to prawdopodobnie kwestia „miesięcy a nie lat”.

Pierwsze użycie przez Ukrainę tureckiego drona Bayraktar TB2 w działaniach bojowych w Donbasie wywołało zaniepokojenie Berlina. Używanie tego rodzaju broni na wschodzie Ukrainy jest zabronione przez porozumienia mińskie. Zaznaczono przy tym, że obie strony konfliktu używają dronów.

Jak informowaliśmy, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował pod koniec maja o podpisaniu umowy na zakup 24 tureckich dronów Bayraktar TB2. Zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia trafi do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

