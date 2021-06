Członek partii rządzącej Turcją twierdzi, że to Stany Zjednoczone skłoniły Polskę do zakupu dronów Bayraktar TB2

Poseł rządzącej Turcją Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) powiedział podczas parlamentarnego przemówienia, że to urzędnicy Stanów Zjednoczonych skłonili Polskę do zakupu uzbrojonych dronów z Turcji – poinformował 6 czerwca portal duvarenglish.com.

Jak informowaliśmy, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował pod koniec maja o podpisaniu umowy na zakup 24 tureckich dronów Bayraktar TB2. Zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia trafi do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów.

Temat zawartej umowy poruszył dwa tygodnie później na forum parlamentu poseł AKP Vedat Demiröz. Stwierdził on, że posłowie powinni być dumni ze sprzedaży.

„Dokonujemy sprzedaży UAV do kraju europejskiego i to oni o niego zabiegali. W rzeczywistości, jak mi doniesiono, ​​to urzędnicy amerykańscy kazali Polsce kupować drony z Turcji” – powiedział Demiröz.

CZYTAJ TAKŻE: Erdogan: będziemy jednym z pierwszych krajów posiadających drony bojowe kontrolowane przez SI

O tureckich dronach Bayraktar TB2 zrobiło się głośno za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni. Drony te były z powodzeniem wykorzystywane przez stronę azerską podczas walk z Ormianami w rejonie Górskiego Karabachu.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

PRZECZYTAJ: Polska kupuje tureckie drony – co dalej z programami „Zefir” i „Gryf”?

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak pisaliśmy, 772 strat naziemnych poniesionych przez Armenię podczas wojny w Górskim Karabachu, co najmniej 535 zostało spowodowanych przez Bayraktar TB2 (69,3%).

Kresy.pl / duvarenglish.com