Pieskow: Mimo twierdzeń USA sugerujących znaczny postęp, nie ma porozumienia ws. paktu nuklearnego

Stany Zjednoczone poinformowały we wtorek o osiągnięciu „zasadniczego porozumienia” z Rosją w kwestii przedłużenia traktatu New Start, który wygaśnie w lutym 2021 roku. W środę Kreml oświadczył, że nie zawarł porozumienia z USA w sprawie przedłużenia paktu zbrojeniowego, pomimo twierdzeń USA sugerujących znaczny postęp w tej kwestii.

Co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu naszych dwóch rządów – oświadczył we wtorek przedstawiciel Departamentu Stanu USA. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, pomimo twierdzeń USA sugerujących znaczny postęp w omawianej sprawie – podaje agencja „Reuters”.

„Jesteśmy w istocie gotowi przedłużyć traktat New START na jakiś czas, pod warunkiem, że w zamian Rosja zgodzi się na ograniczenie – zamrożenie – swojego arsenału nuklearnego. Jesteśmy gotowi zrobić to samo” – powiedział we wtorek wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea.

„Uważamy, że w zasadzie istnieje porozumienie na najwyższych szczeblach naszych dwóch rządów” – dodał.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Zadeklarował, że strona rosyjska miała nadzieję na jego przedłużenie.

Układ o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych – New START – podpisano w kwietniu 2010 roku w Pradze. Pakt wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada on znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych przez obydwie strony – Rosję oraz USA. Układ wygasa w 2021 roku.

W sierpniu ubiegłego roku Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo potwierdził wycofanie się Waszyngtonu z układ o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Tym samym traktat INF, który od ponad 30 lat stanowił element architektury bezpieczeństwa w Europie, przestał obowiązywać. Wcześniej podobnie uczyniła Rosja. Obie strony wzajemnie obarczały się odpowiedzialnością za wygaśnięcie traktatu.

reuters.com / wilitary.com / Kresy.pl