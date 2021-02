Bloomberg: Jesienią Niemcy wycofają się z projektu Nord Stream 2

Wraz z pojawieniem się nowego rządu Niemcy zrezygnują z uczestnictwa w projekcie gazociągu Nord Stream 2 – napisała w czwartek agencja „Bloomberg”.

Według agencji Bloomberg niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent USA Joe Biden przeprowadzą niedługo „nieprzyjemną rozmowę” o Rosji i gazociągu Nord Stream 2. Medium zaznacza, że nasilają się napięcia pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Kanclerz Angela Merkel wspiera projekt gazociągu, aby zachować pokój w koalicji z socjaldemokratami. Gazociąg to także karta przetargowa w rozmowach z nowym prezydentem USA.

Merkel stwierdziła w piątek, że ​różnice między krajami zachodnimi, m.in. Stanami Zjednoczonymi, co do projektu Nord Stream 2 nie są tak duże, jak by się wydawało. W poniedziałek niemiecki dziennik biznesowy Handelsblatt napisał, powołując się na swoje źródła w Waszyngtonie, że USA po raz pierwszy zasygnalizowały Niemcom gotowość do rozmów o zniesieniu sankcji nałożonych na gazociąg Nord Stream 2, który ma przesyłać gaz z Rosji do Niemiec.

We wtorek wicekanclerz i minister finansów Niemiec Olaf Scholz (SPD) zapowiedział, że gazociąg Nord Stream 2 zostanie dokończony pomimo istniejących trudności.

Zdaniem agencji „Bloomberg” sytuacja zmieni się diametralnie we wrześniu, kiedy na skutek wyborów kanclerz Merkel opuści swój urząd. „Kanclerz, wie że nadejdzie chwila, w której nowy rząd konserwatystów i zielonych ogłosi to, co oczywiste: gazociągu nie warto było budować i nigdy nie będzie w nim niczego poza powietrzem” – pisze medium.

Agencja zwraca uwagę, że w Europie niska temperatura szybko topi zapasy gazu, które zostały zgromadzone przez poszczególne kraje. Poziom zapasów w podziemnych magazynach w Europie spadł do 49,83 proc. – pokazują dane portalu Gas Infrastructure Europe. W Niemczech pozostało 42,44 proc., we Francji – do 39,65 proc., na Ukrainie – 52 proc.. Aktualny poziom zapasów UE jest niższy o 2,77 proc. od średniej z ostatnich pięciu lat.

Operator projektu, firma Nord Stream 2 AG, poinformował w sobotę, że rosyjski statek Fortuna rozpoczął układanie gazociągu Nord Stream 2 w wodach Danii.

