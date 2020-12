Siły Powietrzne USA przeprowadziły testy nowego systemu łączoności [+FOTO]

Jak poinformowały amerykańskie siły powietrzne, 9 grudnia dokonano testu systemu transmisji danych gatewayONE, który pozwala maszynom nieposiadającym kompatybilnych systemów łączności na komunikacje.

W środę 9 grudnia, amerykańsie siły powietrzne przeprowadziły testy systemu transmisji danych gatewayONE. Pozwala on na bezpieczne przesyłanie danych taktycznych i komunikowanie się ze sobą maszyn nieposiadających kompatybilnych systemów łączności.

W testach wzięły udział samoloty F-35B Marine Corps F-22 Raptor i F-35A Lightning II, a także po raz pierwszy bezzałogowiec ONE XQ-58A Valkyrie. Pierwsze testy odbyły się w Arizonie, a testy przygotowawcze w Nevadzie.

Podpułkownik Kate Stowe, kierownik programu gatewayONE w Air Force Lifecycle Management Center, wyznaczył 18 celów testowych i pomyślnie osiągnął dziewięć.

„Testowanie polega na przekraczaniu granic tego, co jest możliwe, znajdowaniu najtrudniejszych wyzwań i dostosowywaniu kreatywnych rozwiązań do pokonywania trudnych zestawów problemów” – poinformował Stowe. „Prawdziwą wygraną dnia było to, że gatewayONE ustanowił bezpieczną dwukierunkową translacyjną ścieżkę danych na wielu platformach i wielu domenach. O to właśnie chodzi”.

GatewayONE nie tylko może tłumaczyć dane między różnymi systemami komunikacji, ale w tym teście po raz pierwszy przenosił dane, które zwykle są przypisane do centrum operacyjnego lub taktycznego węzła naziemnego, bezpośrednio podając je do samolotów.

System umożliwia też dowódcom bitew na ziemi lub w powietrzu na lepsze koordynowanie operacji.

„Jeśli platformy piątej generacji mają być rozgrywającymi zespołami, którzy wspólnie działają, musimy być w stanie komunikować się z tymi jednostkami w sposób operacyjnie istotny i umożliwiać wymianę danych między nimi, a także od nich. Przez lata ludzie mówili, że nie da się tego zrobić. Dziś zespół poczynił kolejny krok w kierunku uczynienia niemożliwego możliwym” – powiedział Preston Dunlap z sił powietrznych i kosmicznych. „W ciągu zaledwie 12 miesięcy zespół otworzył drzwi do świata, w którym możemy umieścić potęgę centrum operacyjnego w kokpicie”.

