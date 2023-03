NYT ubolewa z powodu nazwania kobietą transseksualistki, która zastrzeliła 6 osób w szkole w Nashville

Zamachowcem ze szkoły chrześcijańskiej w Nashville była kobieta „trans”, identyfikująca się jako mężczyzna. Zabiła sześć osób, w tym 3 dzieci. „New York Times” ubolewa natomiast, że część urzędników i mediów podaje jej biologiczną płeć.

W poniedziałek rano uzbrojony zabójca zastrzelił sześć osób w prywatnej chrześcijańskiej szkole w Nashville w stanie Tennessee, USA. Ofiarami jest troje dzieci w wieku 9 lat oraz troje dorosłych pracowników placówki, w tym jej dyrektorka.

Szef miejscowej policji poinformował, że chodzi o „sprawczynię” nazwiskiem Audrey Elizabeth Hale, w wieku 28 lat. Powiedział, że chodzi o osobę transpłciową, ale nie podał bliższych szczegółów. Wiadomo, że osoba ta nie miała przeszłości kryminalnej. Później policja podała, że zdaniem śledczych motywem masakry były „jakieś resentymenty” sprawcy „za to, że musiał chodzić do tej szkoły”. Nie sprecyzowano, czy miało to mieć jakiś związek z tym, że sprawczyni miała zaburzoną tożsamość płciową. Według Fox News, chodziło o młodą kobietę, która od jakiegoś czasu identyfikowała się jako mężczyzna.

Sprawczyni posiadała dwie sztuki broni szturmowowej, w tym karabin półautomatyczny, a także pistolet kal. 9 mm. Ostatecznie została zastrzelona przez interweniujących policjantów.

Jak podano, bezpośrednio po tragedii nie był znany motyw zamachowca. Policja poinformowała, że pozostawiła jednak swój „manifest”. Miała też przy sobie dokładne, rysowane mapy szkoły. Zaznaczono, że osoba ta wybrał dokładnie tę konkretną szkołę jako cel ataku, jednak ofiary były najpewniej przypadkowe.

Zamachowiec to była uczennica tej szkoły, w której uczą się głównie młodsze dzieci, uczęszczające do szkoły podstawowej. Placówka została założona przez lokalną społeczność protestancką, denominacji prezbiteriańskiej.

Informacja o tym, że sprawcą jest osoba transpłciowa, wywołała pewne poruszenie w mediach. Choć szef policji mówił, że to „ona”, to rzecznik w wypowiedzi dla lokalnej gazety określał sprawcę jako mężczyznę. Reuters podaje, że na swoim profilu społecznościowym sprawca używał „męskich zaimków”, pisząc o sobie.

Doszło do sytuacji, w której dziennik „New York Times” faktycznie przeprosił społeczność LGBT za to, że niewłaściwie opisano „tożsamość płciową” osoby, która zabiła 6 ludzi.

„W poniedziałek doszło do zamieszania w związku z tożsamością płciową napastnika w strzelaninie w Nashville. Oficjalnie używano [zaimków] „ona” i „jej”, odnosząc się do podejrzanego, który według wpisu w mediach społecznościowych i na profilu LinkedIn w ostatnich miesiącach najwyraźniej identyfikował się jako mężczyzna” – czytamy we wpisie na Twitterze.

BREAKING: The NY Times has apologized to the LGBT community for misgendering the trans mass shooter https://t.co/klSOKWJBxC — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) March 28, 2023

Prezydent USA Joe Biden nazwał poniedziałkowy atak „chorym” i „rozdzierającym serce”. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone muszą zrobić więcej, aby chronić szkoły i wezwał Senat do uchwalenia zakazu broni szturmowej. Delegalizowałoby to sprzedaż, produkcję, przekazywanie, posiadanie lub import wielu rodzajów broni półautomatycznej i broni o dużej pojemności magazynków.

We wtorek republikański senator z Missouri, Josh Hawley wezwał do potraktowania zamachu jako zbrodni z nienawiści.

Tego samego dnia szef policji metropolitalnej Nashville poinformował, że Hale był pod opieką specjalistyczną z powodu zaburzeń emocjonalnych. Osoba ta kupiła też siedem sztuk broni palnej, które były ukryte w domu. Według dostępnych danych, sprawca był z wykształcenia grafikiem i pracował na część etatu w sklepie spożywczym. Mimo apeli, wspomniany wcześniej manifest sprawcy nie został opublikowany.

W sieciach społecznościowych zwracano też uwagę na widoczną w ostatnim czasie w USA radykalizację tzw. osób trans, które okazały się sprawcami paru strzelanin, np. w Denver. Z kolei strzelec z Colorado Springs uważał się za osobę niebinarną. Tucker Carlson z Fox News zaznaczył, że w mediach pomija się ten aspekt. Jednocześnie, aktywiści LGBT z USA krytykują tych, którzy piszą o tym, że sprawcą była transseksualistka.

Reuters / CNN / Fox News / goniec.net / Kresy.pl