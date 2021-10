Serbia: systemy Pancyr-S ćwiczyły zwalczanie śmigłowców-dronów [+VIDEO]

Podczas wspólnych rosyjsko-serbskich ćwiczeń wojskowych w Serbii, załogi systemów obrony powietrznej Pancyr-S ćwiczyły odpieranie zmasowanego nalotu, strzelając do specjalnych bezzałogowych śmigłowców – imitatorów celów powietrznych.

Tydzień temu rosyjskie ministerstwo obrony zamieściło film z ćwiczeń Słowiańska Tarcza – 2021, prowadzonych w rejonie Belgradu, w serbskiej bazie powietrznej Batajnica. W ich ramach, wspólne rosyjsko-serbskie zgrupowanie obrony powietrznej, w skład którego wchodziły systemy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S należące do Serbii i Rosji, ćwiczyły odpieranie zmasowanego nalotu pozorowanego przeciwnika. Jak podano, ćwiczenie to zakończyło się sukcesem.

Jak podała strona rosyjska, w czasie ćwiczeń pododdziały rosyjskich rakietowych wojsk przeciwlotniczych i serbskiej obrony powietrznej 17 razy były stawiane do gotowości bojowej, żeby wspólnie wykrywać i śledzić cele powietrzne.

Na nagraniu widać systemy Pancyr-S, zajmujące stanowiska bojowe, a następnie wystrzeliwujące, w pierwszej kolejności, rakiety ziemia-powietrze. Część ujęć wykonano z bliskiej odległości, dzięki odpowiedniemu zastosowaniu kamer.

W drugiej części filmu widać z kolei bezzałogowe śmigłowce systemu KBLA-IWT. To tzw. imitator celów powietrznych. Tego rodzaju śmigłowce-drony, a w zasadzie drony-cele, zostały wdrożone przez Rosjan do służby w grudniu 2020 roku. Jednostki systemu Pancyr-S otwierają do nich ogień artyleryjski z armat automatycznych kal. 30 mm, który kontynuują jeszcze po tym, jak śmigłowiec-dron jest już na ziemi. Eliminowane są tez inne cele, ustawione na powierzchni ziemi.

Wiadomo, że do zadań systemów Pancyr-S należy zwalczanie takich celów powietrznych jak śmigłowce i drony – w tym bezzałogowce uderzeniowe czy amunicja krążąca. Część komentatorów zwraca uwagę, że jak wynika m.in. z doświadczeń z konfliktu w Syrii, Pancyr-S nie jest dostatecznie skuteczny przeciw tego typu celom. Można przypuszczać, że wykorzystanie takich bezzałogowców w ramach szkoleń ma podnieść skuteczność wykorzystania systemów Pancyr-S przeciw wspomnianym rodzajom celów.

Jak informowaliśmy systemy Pancyr-S1 w starciu z dronami w Libii ponoszą ciężkie straty. Eksperci zwracali jednak uwagę, że może być to efekt niepełnego wyszkolenia załóg, a nie wadliwości broni.

Pancyr-S to artyleryjsko-rakietowy system obrony powietrznej krótkiego zasięgu przeznaczona do atakowania celów powietrznych za pomocą automatycznych dział przeciwlotniczych i pocisków z naprowadzaniem radiowym oraz śledzeniem w podczerwieni i na radarach. Broń łączy wielokanałowy system śledzenia celów z uzbrojeniem rakietowym i artyleryjskim przeznaczonym do atakowania celów na wysokości do 15 km i zasięgu do 20 km.

Pancyr jest przeznaczony do ochrony obiektów wojskowych i cywilnych, w tym systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu, przed wszystkimi istniejącymi i przyszłymi pociskami. Posiada 12 pocisków ziemia-powietrze, jest również uzbrojony w dwa działa automatyczne kal. 30 mm, z których każdy jest w stanie wystrzelić do 40 pocisków na sekundę.

Jak informowaliśmy wcześniej podczas prób do parady wojskowej na Dzień Zwycięstwa 2020, rosyjskie wojsko zaprezentowało nową generację systemów przeciwlotniczych Pancyr-SM.

Pancyr-SM został zaprojektowany tak, aby znacznie przewyższyć poprzednią wersję czyli Pancyr-S1. W założeniach powinien otrzymać nowy pocisk o dużej prędkości, a także prawie dwukrotnie powiększyć swój zasięg. System ma być w stanie wykrywać i niszczyć małe cele takie jak drony. Jest wyposażony w wielofunkcyjną stację radarową, zwiększającą zasięg wykrywania celu z 40 do 75 km i zasięg działania z 20 do 40 km, a zatem jest dwa razy bardziej wydajny niż Pancyr-S1. Nowy Pancyr jest również wyposażony w elektrooptyczny system śledzenia celu w podczerwieni, aby zapewnić większe możliwości śledzenia na mniejszych odległościach.

