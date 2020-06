Rosyjskie wojsko pokazało nowe systemy przeciwlotnicze Pancyr-SM

Rosyjskie siły zbrojne pokazały podczas próby parady z okazji Dnia Zwycięstwa najnowszą generację systemów przeciwlotniczych Pancyr-SM – poinformował 11 czerwca portal Army Recognition.

Podczas prób podczas parady wojskowej Dzień Zwycięstwa 2020, która odbędzie się w Moskwie 24 czerwca, rosyjskie wojsko zaprezentowało nową generację systemów przeciwlotniczych Pancyr-SM – poinformował portal Army Recognition.

Pancyr-SM został zaprojektowany tak, aby znacznie przewyższyć poprzednią wersję czyli Pancyr-S1. W założeniach powinien otrzymać nowy pocisk o dużej prędkości, a także prawie dwukrotnie powiększyć swój zasięg. System ma być w stanie wykrywać i niszczyć małe cele takie jak drony. Jak informowaliśmy systemy Pancyr-S1 w starciu z dronami w Libii ponoszą ciężkie straty. Eksperci zwracali jednak uwagę, że może być to efekt niepełnego wyszkolenia załóg, a nie wadliwości broni.

Pancyr-SM to mobilny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu oparty na podwoziu wojskowej ciężarówki KamAZ K-53958 z opancerzoną kabiną załogi umieszczoną z przodu pojazdu, zapewniającą ochronę przed bronią strzelecką i odłamkami pocisków artyleryjskich. Wieża jest zamontowana z tyłu ciężarówki i uzbrojona jest w dwie armaty automatyczne 2A38M 30 mm i 12 wyrzutni pocisków ziemia-powietrze.

Jest wyposażony w wielofunkcyjną stację radarową, zwiększającą zasięg wykrywania celu z 40 do 75 km i zasięg działania z 20 do 40 km, a zatem dwa razy bardziej wydajną niż Pancyr-S1. Nowy Pancyr jest również wyposażone w elektrooptyczny system śledzenia celu w podczerwieni, aby zapewnić większe możliwości śledzenia na mniejszych odległościach.

Pancyr-SM może wystrzelić nowy szybki pocisk 57E6M-E, który ma maksymalny zasięg ognia 30 km. Automatyczne armaty 2A38M 30 mm służą do niszczenia celów powietrznych z niewielkiej odległości. Armaty te są również montowane w samobieżnym przeciwlotniczym systemie 2S6M Tunguska i w Pancyrze-S1.

2A38M jest chłodzony wodą i został zaprojektowany do pracy we wszystkich warunkach otoczenia od -50 do + 50 stopni Celsjusza. Ma efektywny zasięg w stosunku do celów powietrznych od 200 do 2000 m, a maksymalny zasięg 4000 m.

