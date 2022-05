Łukaszenko o „możliwym ataku Polski na Białoruś”: „niech spróbują” [+VIDEO]

Nieuznawany przez państwa zachodnie prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko został zapytany w poniedziałek o „możliwy atak Polski na Białoruś”. „Niech spróbują” – odpowiedział. Dodał, że „rozmawiał na ten temat ostatnio z prezydentem Rosji”.

Konferencja prasowa Aleksandra Łukaszenki odbyła się w poniedziałek po białoruskich uroczystościach z okazji 77. rocznicy dnia zwycięstwa Rosji nad hitlerowskimi Niemcami. Zapytano go m.in. o „możliwy atak Polski na Białoruś”. „Niech spróbują. Pokonaliśmy wrogów dużo silniejszych od Polski. Jeśli chcą spróbować, niech spróbują” – odpowiedział, cytowany przez białoruską państwową agencję prasową Belta.

Wyraził „zaniepokojenie” faktem, że Polska „zwiększyła liczebność wojsk z 3 tys. do 32 tys., a nawet 40 tys. w Polsce i na Litwie”.

Lukashenko threatened Poland, answering a question about a possible military threat from Warsaw: let them try. „We didn’t break the horns like that here.” pic.twitter.com/VNY6az2QbL

