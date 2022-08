Strzały na granicy Kosowa i Serbii. Rząd Kosowa zmienia wcześniejszą decyzję

W niedzielę wieczorem pojawiły się informacje o protestach, blokadach przejść granicznych i strzałach na granicy Kosowa i Serbii. Po konsultacjach z ambasadorami Unii Europejskiej i USA, rząd Kosowa podjął decyzję o odroczeniu wdrożenia podjętej decyzji dotyczącej wymiany tablic rejestracyjnych i dokumentów mieszkających na północy kraju Serbów. Szef unijnej dyplomacji wyraził zadowolenie z decyzji Kosowa – podaje agencja Reuter.

W niedzielę Serbowie przy pomocy ciężarówek i ciężkiego sprzętu zablokowali drogi prowadzące do dwóch przejść granicznych Jarinje i Bernjak, które leżą na obszarze zamieszkanym przez etnicznych Serbów. W czasie wspomnianych działań w stronę policji w Kosowie miały paść strzały. Nie było rannych. Jak informowaliśmy, misja NATO w Kosowie oświadczyła w niedzielę wieczorem, że jest przygotowana do interwencji, w sytuacji zagrożenia stabilności Kosowa. W Kosowie są polscy żołnierze.

Po konsultacjach z ambasadorami krajów UE i USA, rząd Kosowa podjął decyzję o odroczeniu o miesiąc wdrożenia podjętej decyzji dotyczącej wymiany tablic rejestracyjnych i dokumentów mieszkających na północy kraju Serbów. Potępił również protesty, blokadę przejść granicznych i strzały w stronę policji.

„Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Kosowa o przeniesieniu wdrożenia nowych środków na 1 września. Oczekujemy, że wszystkie blokady na granicach zostaną natychmiast usunięte” – napisał w mediach społecznościowych szef unijnej dyplomacji Josep Borell.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022