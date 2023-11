Serbia będzie importować gaz z Azerbejdżanu

Serbia i Azerbejdżan podpisały w środę w Baku porozumienie, na mocy którego począwszy od 2024 roku do Serbii będzie dostarczane około 400 mln metrów sześciennych gazu z Azerbejdżanu rocznie.

Serbska Minister Górnictwa i Energii Dubravka Djedović Handanović i Minister Energii Azerbejdżanu Parwiz Szahbazow podpisali protokół, który według komunikatu prasowego serbskiego ministerstwa „pogłębia relacje w dziedzinie energii”, przytoczył w środę portal Balkan Insight. Na tym samym spotkaniu podpisano umowę handlową pomiędzy serbskim państwowym przedsiębiorstwem gazowym Srbijagas a azerbejdżańskim dystrybutorem tego surowca – SOCAR.

Serbskie ministerstwo poinformowało, że zgodnie z umową Azerbejdżan powinien dostarczać do 400 mln metrów sześciennych gazu rocznie do 2026 r., a następnie miliard metrów rocznie. Minister energetyki Azerbejdżanu powiedział: „Kładziemy podwaliny pod wielostronną współpracę w dziedzinie gazu, włączając po raz pierwszy dostawy gazu z Azerbejdżanu do Serbii”. Jak dodał -„Serbia jest nowym partnerem Azerbejdżanu w dywersyfikacji rynku gazu w Europie. Przy dostawach do Serbii do 400 milionów metrów sześciennych gazu rocznie liczba krajów zaopatrywanych w azerbejdżański gaz osiągnie osiem”

Djedovic Handanovic powiedziała, że po zakończeniu budowy połączenia gazowego z Bułgarią Serbia stanie się krajem rtanzytowym. „Po ukończeniu gazociągu Bałkan Stream, który zapewnił dodatkowe bezpieczeństwo i otworzył nowy kierunek dostaw, realizujemy obecnie strategiczny cel dywersyfikacji dostawców i dodatkowo wzmacniamy naszą pozycję jako kraju tranzytowego dla dostaw gazu do krajów Europy Środkowej ”- przekazała Djedovic Handanovic w komunikacie prasowym.

Termin zakończenia finansowanego przez Unię Europejską połączenia gazowego między dwoma bałkańskimi krajami upływa z końcem roku.

Djedovic Handanovic przekazała także, że podpisane Memorandum „otwiera inne możliwości współpracy między obydwoma krajami, które dotyczą dostaw skroplonego gazu ziemnego poprzez terminale LNG w Turcji i Grecji, a także potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju zdolności do budowy gazociągów, elektrowni i magazynów gazu”.

Obecnie Serbia importuje prawie cały swój gaz od Gazprom, a krajowe wydobycie pokrywa jedynie około 15 proc. jej zapotrzebowania. Ostatni długoterminowy kontrakt z Gazpromem wygasł pod koniec 2021 roku. W listopadzie 2021 roku prezydenci Serbii i Rosji zgodzili się, że przez kolejne sześć miesięcy Serbia będzie nadal płacić niską cenę 270 dolarów za 1000 metrów sześciennych rosyjskiego gazu ziemnego. W maju 2022 roku w rozmowie telefonicznej zgodzili się na podpisanie nowej trzyletniej umowy.

balkaninsight.com/kresy.pl