Bójki w parlamentach Czarnogóry i Serbii z powodu kontrowersyjnej ustawy [+VIDEO]

Parlament Czarnogóry pomimo sprzeciwu Serbskiego Kościoła Prawosławnego, największej wspólnoty religijnej w Czarnogórze, przyjął w piątek ustawę o wolności religii. Z powodu tego kontrowersyjnego prawa parlamenty Czarnogóry i Serbii stały się scenami bijatyk.

Ustawa zawiera spis wszystkich obiektów i miejsc kultu religijnego, które zdaniem władz były własnością Królestwa Czarnogóry przed jego przyłączeniem w 1918 roku do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, przemianowanego później na Jugosławię. Wspólnoty religijne będą musiały przedstawić wyraźne dowody własności tych nieruchomości w celu ich zachowania w swoim posiadaniu. Zdaniem Serbskiego Kościoła Prawosławnego nowe prawo ma na celu umożliwienie rządowi pozbawienia go posiadłości. Ustawę pomimo protestów przyjęto we wczesnych godzinach rannych w piątek – za projektem głosowało 45 z 81 deputowanych parlamentu Czarnogóry.

Jak podaje Balkan Insight, kontrowersyjny projekt wywołał w czwartek i piątek ogólnokrajowe protesty i blokady dróg. W jednej z blokad uczestniczył biskup Metodije – został on wraz z wiernymi usunięty z drogi przez policję. Zdaniem Serbskiego Kościoła Prawosławnego interwencja była „brutalna”, policja zaś zapewniła, że funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień.

Przyjęciu ustawy usiłowali zapobiec w piątek proserbscy deputowani z Frontu Demokratycznego (DF) – według Balkan Insight trzech z nich „rzuciło się” na przewodniczącego parlamentu. Deutsche Welle podało, że protestujący rzucili pojemnik z gazem łzawiącym i zdemolowali budynek parlamentu. Interweniowała policja, która zatrzymała w sumie 22 osoby, w tym 18 deputowanych DF. 15 z nich zostało zwolnionych, pozostałych umieszczono w areszcie pod zarzutami napaści na urzędnika podczas pełnienia obowiązków oraz uniemożliwiania urzędnikowi wypełniania obowiązków służbowych.

In the early hours of this morning, MPs from Montenegro’s opposition Democratic Front rushed at the Speaker of Parliament to try and prevent voting for the controversial law on religion.

After police intervention, and with arrests made, parliament passed the vote. pic.twitter.com/qyeevYQtyX

— Balkan Insight (@BalkanInsight) December 27, 2019