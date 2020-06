Rosyjskie media: W Libii zniszczony został kolejny system Pancyr-S1 [+VIDEO]

Siły rządowe zniszczyły w Libii za pomocą tureckiego drona kolejny system Pancyr-S1 – poinformowały w sobotę rosyjskie media, powołując się na nagranie zamieszczone w piątek na Twitterze. Byłby to już 20 system Pancyr-S1 zniszczony lub zdobyty w Libii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Informacja o zniszczeniu kolejnego systemu wywołała kontrowersje w mediach społecznościowych, ponieważ niektórzy użytkownicy są zdania, że nagranie przedstawia zdarzenie z 20 maja, o którym pisaliśmy na naszym portalu.

Kolejny system Pancyr-S1 został zniszczony w Libii za pomocą tureckiego drona. Jest to już 20 system Pancyr-S1 zniszczony lub zdobyty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Libii przez wspierane przez Turcję siły rządowe – podał w sobotę portal „Avia”, powołując się na nagranie zamieszczone w piątek na Twitterze. Informacja o zniszczeniu kolejnego systemu wywołała kontrowersje w mediach społecznościowych, ponieważ niektórzy użytkownicy są zdania, że nagranie przedstawia zdarzenie z 20 maja, o którym pisaliśmy na naszym portalu.

Rosyjskie systemy znajdują się na wyposażeniu Libijskiej Armii Narodowej (ANL) generała Chalifa Haftara. Zniszczony system Pancyr-S1 został przetransportowany do Libii prawdopodobnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nagranie przedstawiające zniszczenie kolejnego systemu Pancyr-S1 zostało opublikowane w piątek na Twitterze przez użytkownika „Last Defender”.

Jak czytamy, sposób zniszczenia systemu wskazuje na użycie w tym celu bezzałogowego statku powietrznego. Wydaje się, że zniszczenia są na tyle dotkliwe, że system nie nadaje się już do użytku.

Siły Libijskiej Armii Narodowej nie odniosły się do zdarzenia, jednak odwrót wojsk ANL, z którym mamy do czynienia w ostatnim czasie wskazuje, że siły rządowe posiadają obecnie przewagę.

On May 20 we have seen a TB2 strike where a building with a white roof was hit claiming to contain Pantsir-S1. Now we have a visual confirmation that a Pantsir-S1 was really destroyed there. https://t.co/2GmGdLOYKr

— Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) June 5, 2020