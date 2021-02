Rzeczpospolita: Groty wrócą do Fabryki Broni w Radomiu w celu zainstalowania poprawek

W celu wyeliminowania usterek zgłoszonych w karabinku szturmowym Grot, Fabryka Broni w Radomiu poprawi wszystkie dostarczone wojsku egzemplarze – poinformowała w środę Rzeczpospolita.

Jak poinformowała w środę Rzeczpospolita, w celu wyeliminowania usterek zgłoszonych w karabinku szturmowym Grot, Fabryka Broni w Radomiu poprawi wszystkie dostarczone wojsku egzemplarze.

Ma to być odpowiedź na zarzuty kierowane wobec broni przez portal Onet.

„Poprawiamy groty, ale nic nie uzasadnia prezentowanej w niektórych mediach tezy, że broń jest tak zła, że zagraża posługującym się nią żołnierzom” – informuje przedstawiciel fabryki w rozmowie z Rzeczpospolitą.

„MSBS Grot to nowa konstrukcja i można się było spodziewać, że podczas intensywnej eksploatacji ujawnią się niedomagania, których nie dało się zidentyfikować w toku wymaganych przez wojsko laboratoryjnych testów dopuszczeniowych i certyfikacyjnych” – przekazał portalowi Seweryn Figurski, dyrektor handlowy Fabryki Broni Radom.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Na temat usuwania usterek w „Grotach” artykuł ukazał się również w Onecie. „Po artykułach Onetu, w których opisaliśmy liczne wady flagowego polskiego karabinka Grot, wojsko zwraca 43 tys. sztuk tej broni do poprawek w fabryce w Radomiu. Po fali politycznych ataków na Onet fabryka de facto przyznaje, że Groty trzeba poprawiać, aby mogły być właściwie używane w wojsku”.

Na te słowa zareagowała radomska Fabryka Broni i nazwała artykuł portalu, „nieprawdziwymi informacjami na temat zwrotu karabinków Grot”.

„W odpowiedzi na artykuł portalu Onet.pl pt. „Wojsko zwraca wszystkie karabinki Grot fabryce do poprawki po tekstach Onetu” Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. informuje, że opublikowany materiał jest nierzetelny i manipulując publikacją z innego medium wprowadza w błąd opinię publiczną. Nieprawdą jest, że Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS GROT. Realizowane są jedynie naprawy zgłoszone w ramach reklamacji. W artykule „Karabinek szturmowy Grot idzie do poprawki” opublikowanym przez portal rp.pl w dniu 10.02.2021, na który powołują się dziennikarze Onet.pl r. nie pada ze strony przedstawicieli FB ani jedno sformułowanie, na podstawie, którego można wyciągnąć takie wnioski. Dziennikarze Onet.pl na podstawie słów autora tekstu sugerują, że to FB zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS GROT, co powoduje, że świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd. Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. rozważa kolejne kroki prawne względem wydawcy portalu Onet.pl z uwagi na ciągłe manipulacje i celowe działania na szkodę spółki ze strony jego dziennikarzy”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że karabinek został skrytykowany w artykule opublikowanym 25 stycznia. „Jest tak zły, że zagraża żołnierzom” – w ten sposób karabinek „Grot” został scharakteryzowany w serii artykułów Onetu. Broń znajduje się na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie krytyki broni portal powołał się na raport byłego oficera GROM Pawła Mosznera. Do krytyki karabinka odniósł się rzecznik WOT płk Marek Pietrzak, sugerując, że w publikacji zawarto nieprawdziwe informacje zamiast merytorycznej krytyki. Do słów rzecznika odniósł się z kolei ponownie Onet.

Kresy.pl/Rzeczpospolita/Onet.pl