„Rz”: Papież wzywa polskich biskupów do Watykanu „w trybie pilnym”

Polscy biskupi zostali wezwani „w trybie Pilnym” do Watykanu – podała „Rzeczpospolita” (Rz) we wtorek. „W Watykanie mówi się, że wezwanie wynika z dużej liczby skarg na hierarchów, które trafiły za Spiżową Bramę” – pisze medium.

Każdy biskup diecezjalny jest zobowiązany do złożenia w Rzymie co pięć lat wizyty „ad limina Apostolorum” (do progów Apostołów). W trakcie takiej wizyty duchowni spotykają się z papieżem, odwiedzają także watykańskie dykasterie. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że polscy biskupi, którzy udadzą się do Rzymu jesienią, zostali wezwani „w trybie pilnym”.

„Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją podobną do tej z 2018 r., gdy po wizycie papieskiego przedstawiciela w Chile, który badał skandale pedofilskie w tamtejszym Kościele, Franciszek wezwał do siebie cały episkopat” – „Rz” powołuje się na źródło w Watykanie.

„W przypadku polskich biskupów temu wezwaniu nadano nieco bardziej elegancką formę” – dodaje źródło, podkreślając, że w ub.r. ze względu na pandemię Stolica Apostolska wstrzymała wizyty „ad limina” i do dziś nie zostały one wznowione.

Polscy biskupi składali taką wizytę ostatni raz w 2014 roku.

„O tych krajach nic się nawet nie wspomina i nagle wyskakują Polacy” – medium cytuje rozmówcę z Kongregacji ds. Biskupów, która zajmuje się koordynacją wizyt tego typu. „Faktem jest, że przyjazd waszych biskupów był planowany na ubiegły rok, ale „przeskoczenie” kolejki nie jest rzeczą normalną” – dodaje.

„Rz” powołuje się także na źródło z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Decyzja o wezwaniu polskich biskupów miała zapaść po spotkaniu papieża z abp. Salvatore Pennacchio, do którego doszło 15 kwietnia. Nuncjusz prosił Franciszka o rozmowę. Źródło relacjonuje, że w jej trakcie miał przedstawić papieżowi dość krytyczną ocenę sytuacji Kościoła w Polsce. „A zanim ogłoszono oficjalnie (14 maja), że polscy biskupi wybiorą się nad Tybr, u papieża dwukrotnie był prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet” – pisze dziennik.

W czasie wspomnianych spotkań miała być omawiana sytuacja w Polsce. „Do Watykanu napływa coraz więcej zgłoszeń wskazujących na zaniedbania polskich biskupów przy wyjaśnianiu spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez część duchownych” – podkreśla medium.

„Zazwyczaj na przygotowanie szczegółowych sprawozdań, w których opisuje się m.in. życie diecezji, praktyki religijne, podaje się różne statystyki, wskazuje problemy duszpasterskie, opisuje stan ekonomiczny, mieliśmy co najmniej pół roku. Teraz dostaliśmy na to czas do końca czerwca” – „Rzeczpospolita” przywołuje słowa anonimowego, polskiego hierarchy.

Informacja o jesiennym terminie (dokładna data nie została sprecyzowana) została potwierdzona przez ks. Leszka Gęsiaka, rzecznika Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

Rzecznik KEP napisał na Twitterze, że „Od jesieni oczekiwano zaproszenia. @Pontifex_pl zdecydował, że odbędzie się na przełomie września i października. Trudno uznać, że jest to tryb pilny”.

Wizyty „ad limina”, zgodnie z prawem kanonicznym, odbywają się co 5 lat. Od ostatniej wizyty polskich biskupów minęło 7,5 roku. Od jesieni oczekiwano zaproszenia. @Pontifex_pl zdecydował, że odbędzie się na przełomie września i października. Trudno uznać, że jest to tryb pilny. — ks. Leszek Gęsiak SJ (@rzecznikKEPpl) May 26, 2021

Według watykańskich źródeł „Rz”, wizyta może odbyć się w ostatnim tygodniu września lub pierwszym tygodniu października.

