Watykan nazywa działania Izraela w Gazie “rzezią”

W środę Izrael oprotestował działania Watykanu po tym, jak zastępca papieża Franciszka określił izraelskie działania w Gazie “rzezią” wynikającą z nieproporcjonalnej reakcji wojskowej Izraela wobec Hamasu – informuje agencja prasowa Reuters.

“To godne ubolewania stwierdzenie. Ocena zasadności wojny bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności i danych nieuchronnie prowadzi do błędnych wniosków” – oświadczyła ambasada Izraela przy Stolicy Apostolskiej.

Dzień wcześniej kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin powtórzył „prośbę, aby prawo Izraela do obrony, na które powołano się w celu uzasadnienia tej operacji, było proporcjonalne, a przy 30 000 ofiar śmiertelnych z pewnością tak nie jest”.

“Wierzę, że wszyscy jesteśmy oburzeni tym, co się dzieje, tą rzezią, ale musimy mieć odwagę, aby iść naprzód i nie tracić nadziei” – powiedział Parolin, dodając, że “musimy znaleźć inne sposoby rozwiązania problemu Gazy, problemu Palestyny”.

Środowy artykuł redakcyjny w oficjalnej gazecie Watykanu „L’Osservatore Romano” wzmocnił to przesłanie.

“Nikt nie może zdefiniować tego, co dzieje się w Strefie (Gazy), jako «szkód ubocznych» w walce z terroryzmem. Prawo do obrony, prawo Izraela do postawienia przed sądem sprawców październikowej masakry, nie może usprawiedliwiać tej rzezi” – czytamy.

Papież, który wielokrotnie wzywał do pokoju na Bliskim Wschodzie i gdzie indziej, spotkał się już z krytyką ze strony grup żydowskich w związku ze stanowiskiem Watykanu w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wcześniej informowaliśmy, że premierzy Irlandii i Hiszpanii zaapelowali o podjęcie działań w związku z „pogarszającą się” sytuacją humanitarna w Strefie Gazy, żądając natychmiastowej oceny, czy Izrael wywiązuje się ze zobowiązań w zakresie praw człowieka określonych w umowie handlowej z UE.



List do pozostałych przywódców państw unijnych został wysłany w obliczu narastających międzynarodowych apeli do Izraela o porzucenie planów ataku wojskowego na miasto Rafah w południowej Strefie Gazy, napisał brytyjski “The Guardian”. Do położonego przy granicy Egiptu miasta uciekło z pozostałych części palestyńskiej eksklawy ponad milion Palestyńczyków. Co najmniej 74 osób zginęło tam tylko w bieżącym tygodniu podczas izraelskiego ataku, podczas której uwolniono dwóch zakładników schwytanych 7 października przez Hamas.

