Papież Franciszek wzywa do zawieszenia broni

Jak informuje w niedzielę Agencja Prasowa Reuters, papież Franciszek podczas udzielania błogosławieństwa zaapelował o zawieszenie broni na czas trwania pandemii.

Papież Franciszek podczas niedzielnego nabożeństwa, które ze względu na sytuację we Włoszech było odprawiane w papieskiej bibliotece, poparł apel sekretarza ONZ o zawieszenie broni na czas trwania pandemii – pisze Reuters.

„Choroba nie zna granic” – mówił papież. „Zatrzymajmy każdą formę antypokojowych działań na rzecz stworzenia dróg dla pomocy humanitarnej, dyplomacji. Poświęćmy uwagę tym, którzy znaleźli się w sytuacji wielkiego zagrożenia”.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterras zaapelował 23 marca o zawieszenie broni we wszystkich konfliktach. Jego pandemia koronawirusa sprawi, że osoby wykluczone w ramach działań wojennych będą dotknięte jego skutkami najbardziej.

Zwrócił uwagę, że to w krajach zniszczonych wojną upadły systemy opieki zdrowotnej i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa może być niemożliwe. „Furia wirusa uwidacznia szaleństwo wojny. Dlatego dziś wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni we wszystkich zakątkach świata. Nadszedł czas, aby nałożyć kwarantannę na konflikty zbrojne i razem skupić się na prawdziwej walce naszego życia”.

Poprosił wszystkie walczące strony o wycofanie się z działań wojennych. Odłożenie broni miałoby mieć kluczowe znaczenie dla utworzenia korytarzy humanitarnych przez które zostałaby wysłana pomoc potrzebującym.

„Zaczerpnijmy inspirację z utworzonych koalicji i dialogu między rywalizującymi stronami – powoli nabiera on kształtu, by wypracować wspólne podejście do wirusa COVID-19” – czytamy na stronie ONZ

„Skończmy z wojnami i zwalczmy chorobę, która niszczy nasz świat. Zacznijmy od zaprzestania walk już teraz. Właśnie tego potrzebuje nasza ludzka rodzina. I to teraz bardziej niż kiedykolwiek”.

