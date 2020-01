Rosyjski satelita wojskowy nowej generacji uległ zniszczeniu

Rosyjski satelita wojskowy nowej generacji „Kosmos 2491” 23 grudnia 2019 roku miał się rozpaść po wykonaniu manewru zmiany orbity. Przyczyny nie są znane.

Satelita „Kosmos 2491” został wystrzelony przez Rosjan na orbitę w 2013 roku. Jego możliwości pozostawały nieznane. Miał on być częścią projektu „Nivelir”, którego celem jest uzyskanie przewagi nad Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Inne satelity z serii „Kosmos” posiadają zdolność manewrowania, zmieniania orbit i prawdopodobnie niszczenia instalacji państw trzecich.

CZYTAJ TAKŻE: Pentagon: Od 2023 roku Rosja nie będzie wynosić w kosmos komercyjnych satelitów z USA

O sprawie zniszczenia satelity „Kosmos 2491” poinformował Jonathan McDowell, astronom z Harvard-Smithsonian. Satelita miała rozpaść się po zmianie orbity z prędkością 1,5 m/s. Nie wiadomo czy spowodowane to było wadą konstrukcyjną, przypadkiem czy celową destrukcją.

In Dec 2013 Russa launched a Rokot vehicle with three military communications satellites and a fourth, initially unannounced, payload, later acknowledged with the cover name Kosmos-2491 and associated with the RS-46 amateur radio payload. (1/n)

— Jonathan McDowell (@planet4589) 12 stycznia 2020