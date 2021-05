Rosja: Su-35 trafią do Południowego Okręgu Wojskowego

Dzięki pozyskaniu nowych myśliwców generacji 4++ Su-35 przez jednostki Południowego Okręgu Wojskowego, rosyjskie lotnictwo ma być w stanie „przykryć” wybrzeże Morza Czarnego, a także Krym i Północny Kaukaz – pisze Izwiestija.

Jak podała „Izwietija”, rosyjski Południowy Okręg Wojskowy zostanie wzmocniony o myśliwce Su-35. Okręg ten jak na razie nie posiada na wyposażeniu samolotów bojowych tego typu.

Pierwsze maszyny mają trafić do pułku lotniczego w obwodzie rostowskim i docelowo mają umożliwić „przykrycie” wybrzeża Morza Czarnego, Krymu i Północnego Kaukazu.

Gazeta powołuje się na swoje źródła w rosyjskim resorcie obrony, według których nowe myśliwce trafią do 31. myśliwskiego pułku lotniczego w Millerowie. Obecnie posiada on na wyposażeniu maszyny Su-30SM. Podano też, że szkolenie pilotów już się rozpoczęło.

Rosyjscy eksperci twierdzą, że rozmieszczenie Su-35 w rejonie Rostowa „pomoże powstrzymać aktywność NATO w regionie”.

W grudniu 2020 roku rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o otrzymaniu partii trzech samolotów Su-35S. Jeden z nich trafił na Daleki Wschód, a dwa do do centrum szkoleniowego w Lipiecku. W ten sposób zakończono realizację kontraktu z 2015 roku na 50 seryjnych maszyn tego typu. Z kolei podczas Forum Armia-2021 ministerstwo podpisało kontrakt na dostawę dodatkowych samolotów, przy czym oficjalnie nie wiadomo, jakiej liczby maszyn on dotyczy. Szacunkowy koszt zamówienia to 70 mld rubli.

Obecnie na Su-35 całościowo lub częściowo zostały przezbrojone cztery lotnicze pułki myśliwskie w Rosji. Jako pierwsze otrzymały je jednostki z Dalekiego Wschodu, a później te z Zachodniego Okręgu Wojskowego.

Na początku roku pisaliśmy, że Center for Naval Analysis opublikowało raport, w którym zwrócono uwagę na poprawione zdolności Rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych i lotnictwa morskiego Rosji po 12 latach od rozpoczęcia przez Moskwę wielkiej kampanii modernizacyjnej swoich sił zbrojnych.

Według zamieszczonych danych, w latach 2009-2020 do rosyjskiego lotnictwa dostarczono 12 zmodernizowanych myśliwców wielozadaniowych Su-27M3, 134 samoloty uderzeniowe Su-30MS i Su-30M2, 127 samolotów myśliwsko-bombowych Su-34, 88 ciężkich myśliwców wielozadaniowych Su-35S, jeden Su-57 (typu stealth), 50 zmodernizowanych myśliwców MiG-29MT i MiG-29UB oraz ich 24 odpowiedniki „morskie” – MiG-29K i MiG-29KUB, dwa myśliwce wielozadaniowe MiG-35 i jeden lub dwa bombowce strategiczne Tu-160.

Przypomnijmy, że w związku z poważnym opóźnieniem produkcji wielozadaniowych myśliwców piątej generacji Su-57, Rosja będzie dalej zamawiać maszyny generacji 4+, w tym Su-35S i Su-30MS.

iz.ru / Kresy.pl