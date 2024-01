Rolnicy blokują drogi w kolejnym kraju UE. Sprzeciwiają się unijnej polityce klimatycznej

Belgijscy rolnicy protestują przeciw polityce klimatycznej UE. W niedzielę i poniedziałek zablokowali ciągnikami kluczowe drogi w kraju.

W niedzielę około 400 rolniczych ciągników blokowało drogi E411 i E42 na węźle Daussoulx w pobliżu Namur. Także w poniedziałek rano protestujący zablokowali drogi na południu i w centralnej Belgii, oraz wjazd na obwodnicę Brukseli z autostrady E429 Tournai-Halle.

W związku z zakłóceniami spowodowanymi protestem policja zamknęła wewnętrzną obwodnicę Brukseli z Itter do Ruisbroek oraz zewnętrzną obwodnicę z Huizingen.

The mobilization of farmers is reaching Belgium with highway blockages and actions spreading across the country.

Belgian farmers denounce, as in France, unremunerative low prices, unfair competition from foreign products, free trade agreements, administrative constraints and… pic.twitter.com/6xZWwoQfz0

