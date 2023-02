Rolnicy alarmują: magazyny są zawalone zbożem z Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden skomentował swoją wizytę na Twitterze. "W związku ze zbliżającą się rocznicą brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dziś w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy" - napisał.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.