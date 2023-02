Rolnicy blokują drogi. „Ukraińskie zboże jest poza kontrolą”

Na przejściu granicznym w Dorohusku i w woj. zachodniopomorskim trwa protest rolników. Protestujący sprzeciwiają się sprowadzaniu ukraińskiego zboża, które zalega w magazynach.

Jak informowaliśmy, rolnicy protestowali także wczoraj. Ich zdaniem ukraińskie zboże zamiast przejeżdżać przez Polskę tranzytem zalega w magazynach i jest sprzedawane po dwukrotnie niższych cenach.

W województwie zachodniopomorskim rolnicy wyszli na ulice w Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie, Gryficach, Goleniowie, Łobzie, Szczecinku, Stargardzie, Pyrzycach i Choszcznie.

Jak przekazał portal farmer.pl, strajk będzie powtarzany przez miesiąc – do 3 marca.

Rolnicy wciąż blokują także dojazd do przejścia w Dorohusku. Bez utrudnień przez granicę przejeżdżać mogą wyłącznie pojazdy z transportem humanitarnym, sprzętem wojskowym, żywność i żywe zwierzęta.

– Największym problem jest to, że do Polski napływa ukraińskie zboże i bez żadnej kontroli zalewa nasz rynek. Rząd obiecał, że będzie jechało tranzytem do portów i stamtąd do Afryki. Tymczasem w ogóle nie jest to kontrolowane – powiedział w rozmowie z Polsat News jeden z uczestników protestu.