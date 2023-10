Konfederacja krytykuje proponowane zmiany unijnych traktatów: UE chce odebrać Polsce resztki suwerenności [+VIDEO]

UE chce odebrać krajom członkowskim, w tym Polsce, prawo weta! W ten sposób dążą do całkowitego odebrania nam resztek suwerenności!” – alarmuje Konfederacja, komentując zaproponowany w UE Raport o Zmianie Traktatów, który jej zdaniem jest krokiem do stworzenia superpaństwa.

W tym tygodniu Konfederacja Wolność i Niepodległość zwróciła uwagę na plany radykalnej reformy ustrojowej Unii Europejskiej, w kierunku federalistycznym.

UE chce odebrać krajom członkowskim, w tym Polsce, prawo weta! W ten sposób dążą do całkowitego odebrania nam resztek suwerenności!” – podkreśla Konfederacja w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnia, chodzi o zaproponowany Raport o Zmianie Traktatów UE.

W myśl przepisów państwa członkowskie stracą prawo weta w ponad sześćdziesięciu przypadkach, a dziesięć wyłącznych kompetencji trafi w ręce Brukseli” – zaznaczono. Konfederacja podkreśla też, że raport ma być głosowany 12 października, czyli zaledwie na 3 dni przed wyborami w Polsce.

„Bez naszej zgody będą mogli m.in.: nakładać podatki, decydować o unijnym budżecie, polityce zagranicznej, obronnej czy klimatycznej, a do ratyfikacji Traktatów UE wystarczy im zgoda 4/5 państw, zamiast wszystkich jak było do tej pory!” – zaznacza Konfederacja. „Rządzący i pseudo-opozycja z KO, Lewicy, PSL i Polski2050 siedzą cichą, bo oni wszyscy grają do jednej bramki i godzą się na odebranie Polsce prawa weta! Staniemy się podnóżkiem dla Niemiec i Francji, które całkowicie zdominują unijne państwa!”

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami i zapowiedziami, raport Parlamentu Europejskiej, przygotowany przez niemiecko-francuską grupę ekspercką, proponuje ogólną likwidację traktatowego prawa weta w 65 przypadkach, w tym w obszarach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, podatków i budżetu. Ma tam być stosowane głosowanie większością zwykłą lub kwalifikowaną. Zaleca też istotny transfer kompetencji państw członkowskich na rzecz UE. Utraciłyby one, na rzecz Unii, kompetencje w 10 kluczowych obszarach, w tym w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony i granic. Dokument postuluje też likwidację prawa weta. Przyjmowanie Traktatów UE, czyli również wprowadzanie zmian ustrojowych, wymagałoby większości 4/5 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo, raport rekomenduje uczynienie tzw. mechanizmu warunkowości narzędziem sankcjonowania naruszeń tzw. praworządności. Zmianie miałyby ulec zapisy art. 7 Traktatu o UE, ułatwić wszczynanie tzw. procedury naruszeniowej.

Temu tematowi Konfederacja poświęciła też konferencję prasową, zorganizowaną we wtorek pod siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce. Politycy tej partii podkreślali, że „suwerenność Polski kolejny raz jest zagrożona przez zakusy eurokratów”.

– Szykuje się duża reforma traktatowa, a państwo polskie i wszystkie państwa członkowskie będą poddane wielkiemu szantażowi, że jeżeli chcą rozszerzyć Unię Europejską, to muszą zgodzić się na zmiany traktowe – powiedział jeden z liderów Konfederacji, poseł Krzysztof Bosak.

– W tym raporcie są rzeczy, od których włos się jeży na głowie – mówił. Zaznaczył, że forsowane zmiany w funkcjonowaniu Unii idą znacznie dalej niż rozwiązania z Traktatu z Lizbony.

– Przypomnijmy, że w Traktacie Lizbońskim wyeliminowano zasadę jednomyślności państw członkowskich w wielu dziedzinach. Alarmowaliśmy, że doprowadzi to do supremacji instytucji unijnych ponad państwa członkowskie i, że różne polityki będą nam narzucane. Dokładnie to się dzieje, ale teraz jest propozycja, żeby pójść w tym kierunku dużo dalej – powiedział polityk. – Wyłączne kompetencje UE mają być przekazane w dziedzinach tak szerokich, jak ochrona środowiska i różnorodność biologiczna, a także przeciwdziałanie zmianom klimatu… Każdy, kto obserwuje implementację pakietu Fit for 55, wie że przeciwdziałanie zmianom klimatu dotyczy właściwie wszystkich dziedzin gospodarki – zaznaczył.

Podczas swojego wystąpienia, poseł Bosak przytoczył tez część zmian zaproponowanych w raporcie. Podkreślił, że Konfederacja stanowczo sprzeciwia się takim pomysłom.

– Absolutnie się na te sprawy nie zgadzamy i nigdy nie zgodzimy. Uważamy, że dotychczasowe uszczuplenie kompetencji państwa polskiego, ograniczenie polskiej suwerenności, idzie już zdecydowanie zbyt daleko, jak na cel, który Polacy zaakceptowali w referendum akcesyjnym do UE – podkreślił Bosak.

Przypomnijmy, że zdaniem europosła PiS, Jacka Saryusza-Wolskiego, „raport PE domaga się radykalnej przebudowy Traktatów UE, zmierzającej do rewolucyjnej zmiany ustroju UE”.

„To plan przekształcenia UE ze wspólnoty suwerennych Państw w scentralizowane oligarchiczne superpaństwo, pod niemiecką hegemonią, umykające demokratycznej kontroli i kolaborujące z Rosją a Państw Członkowskich w landy” – uważa europoseł. Przewiduje też, że podczas przyszłotygodniowego głosowania raport zostanie bez problemu przyjęty większością głosów.

Poza Konfederacją, przed procedowanymi zmianami unijnych traktatów ostrzegali też politycy partii Zbigniewa Ziobro, Suwerenna Polska. Z kolei przedstawiciele PiS co prawda zaznaczają, że nie zgodzą się na zniesienie zasady jednomyślności, ale samego tematu nie traktują priorytetowo. Jest on też w zasadzie nieobecny w kampanii wyborczej obozu rządzącego. W tym obszarze koncentruje się on przede wszystkim na pakcie migracyjnym, który, jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, rząd zamierza wetować, choć zdaniem unijnych dyplomatów procesu legislacyjnego już nie da się zatrzymać.

