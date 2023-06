Przedłużenie umowy zbożowej nie wchodzi w rachubę, jeśli pakiet porozumień nie zostanie wprowadzony w życie, powiedział w środę rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow — czytamy na stronie rosyjskiej, państwowej agencji prasowej TASS.

Jak przekazała agencja prasowa TASS, przedłużenie umowy zbożowej nie wchodzi w rachubę, jeśli pakiet porozumień nie zostanie wprowadzony w życie, powiedział w środę rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

„Muszę ponownie stwierdzić, że jakiekolwiek dalsze przedłużenie nie wchodzi w rachubę, chyba że pakiet stambulski zostanie wprowadzony w życie, tak jak został zainicjowany przez sekretarza generalnego ONZ [Antonio Guterresa], do 17 lipca” – powiedział.

Ławrow zaznaczył, że pakiet porozumień podpisanych 22 lipca jest nadal realizowany tylko w zakresie dostaw ukraińskiego zboża. „Część pakietu w sprawie rosyjskiego amoniaku nie działa” – powiedział.

We wtorek prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że wbrew porozumieniu, większość ukraińskiego zboża trafia do dobrze rozwijających się państw członkowskich Unii Europejskiej. „Nie robimy tego dla Ukrainy, tylko dla naszych zaprzyjaźnionych krajów z Afryki i Ameryki Łacińskiej. Ponieważ zboże powinno być wysyłane przede wszystkim do najbiedniejszych krajów świata” – powiedział.

„Świadomie zgodziliśmy się na to [umowę zbożową – red.], w celu wsparcia krajów rozwijających się – naszych przyjaciół i celem zniesienia sankcji na nasz sektor rolny. Kolejny raz zostaliśmy oszukani” – oświadczył rosyjski prezydent. Dodał też, że Zachód nie wywiązał się ze swoich zobowiązań i wbrew jego zapewnieniem nie zrobiono nic, by ułatwić eksport rosyjskiego zboża.

Putin twierdził też, że do krajów afrykańskich obiecywane zboże z Ukrainy niemal nie dociera. „Stąd, zastanawiamy się teraz nad wycofaniem się z tzw. umowy zbożowej” – oświadczył. Dodał też, że specjalne korytarze, mające służyć statkom ze zbożem do wychodzenia z blokowanych ukraińskich portów, są stale używane przez Ukraińców do wypuszczania nawodnych dronów.

Polityk podkreślił zarazem, że w razie wyjścia z umowy, Moskwa jest gotowa dostarczać najbiedniejszym krajom taką ilość zboża, jaka teraz wychodzi bez cła z Ukrainy.

„Jeśli chodzi o umowę zbożową, rozważamy zakończenie naszego udziału w niej. Ale ilość zboża, którą otrzymały kraje najuboższe, czyli nieco ponad 3%, będziemy gotowi dostarczyć im bezpłatnie” – powiedział Putin.

Pod koniec maja br. Rosja ostrzegła Zachód, że porozumienie zezwalające na eksport ukraińskiego zboża znad Morza Czarnego wygaśnie, jeśli nie zostanie zrealizowane porozumienie ONZ mające na celu przezwyciężenie przeszkód w rosyjskim eksporcie zboża i nawozów.

Czytaj także: Miedwiediew zagroził zerwaniem umowy zbożowej

W połowie maja Rosja zaaprobowała przedłużenie umów w ramach Czarnomorskiej Inicjatywy Zbożowej. Tym razem na krótszy okres, w którym Ukraińcy będą mogli eksportować swoje płody rolne drogą morską. Umowy zostały przedłużone o kolejne dwa miesiące. Początkowo zawierano jest na okres trzech miesięcy.

Czarnomorska Inicjatywa Zbożowa, to pakiet porozumień podpisany przez Rosję z ONZ i Turcja, a także osobno przez Ukrainę z tymi dwoma partnerami, w lipcu ubiegłego roku. Porozumienia stworzyły bezpieczny korytarz umożliwiający eksport zboża z ukraińskich portów zablokowanych wcześniej przez rosyjską marynarkę wojenną.

W listopadzie umowa została przedłużona o 120 dni. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Rosja z końcem października ogłosiła wycofanie się z porozumień i groziła przywróceniem blokady morskiej ekportu ukraińskiego zboża. Stało się tak na skutek ataku dronów na port w okupowanym przez Rosjan Sewastopolu na Krymie. Rosyjski resort obrony twierdził, że za atakiem stali „specjaliści brytyjskiej marynarki wojennej”. Jakiś czas temu Moskwa oskarżyła Zachód o sabotowanie porozumienia.

Kresy.pl/TASS