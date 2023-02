Kadyrow ponownie grozi Polsce

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow twierdzi, że wojna rosyjsko-ukraińska jest już wygrana, a Polska jest następna na liście priorytetów.

„Ukraina jest już rozstrzygniętą kwestią” – powiedział. „Interesuję się Polską. Po Ukrainie, jeśli będzie drużyna, w sześć sekund pokażemy, na co nas stać. Lepiej weźcie broń i najemników” – powiedział zwracając się do Polski.

„We will take Odesa, Kharkiv and Kyiv and reach Poland,”

