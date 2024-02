Macron uderza w ukraiński agroholding: nie chcemy zarabiać pieniędzy dla oligarchy

Ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski oświadczył, że wszystkie doniesienia o tym, że jakieś ukraińskie ziarno zostało w Polsce, choć miało jechać tranzytem, są „całkowicie zmyślone”. Twierdzi, że „całe ziarno jedzie tranzytem” a to, które wysypali protestujący rolnicy, jechało na Litwę i do Niemiec.

We wtorkowym wywiadzie dla serwisu censor.net, ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski był pytany o zaostrzający się protest polskich rolników. Zapytano go m.in., czy polska policja jakoś reaguje na takie działania protestujących, jak wysypywanie ukraińskiego zboża z samochodów czy wagonów kolejowych. Zaznaczył, że to pojedyncze przypadki, nie masowe. Przyznał też, że rozumie rozumie ból i emocji, gdy widzi się wysypywane ziarno, zwracając uwagę, że „zrobili to konkretni ludzie, którzy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności”.