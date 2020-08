We Lwowie będą kręcić zdjęcia do serialu TVP i Netflixa na podstawie prozy Marka Krajewskiego

Kilka ulic we Lwowie będzie zamkniętych w najbliższych dniach z powodu zdjęć do serialu kryminalnego „Erynie” na podstawie powieści Marka Krajewskiego. Serial powstaje we współpracy TVP i platformy streamingowej Netflix.

O zdjęciach do serialu i wynikających z tego utrudnieniach dla mieszkańców poinformował w czwartek wicemer Lwowa Andrij Moskałenko. Jak wynika z jego wpisu na Facebooku, zdjęcia będą odbywać się w sobotę i niedzielę na ulicy Kruszelnickiej (przedwojenna ulica Kraszewskiego), w niedzielę na ulicy Uniwersyteckiej (przedwojenna Marszałkowska), a w poniedziałek na Rynku. „Zdjęcia są dość trudne, ponieważ na czas zdjęć na ulicach będą demontowane znaki, światła, oznaczenia poziome na ulicach, szyldy” – napisał Moskałenko.

Lwowski portal Zaxid.net podaje, że chodzi o zdjęcia do 12-odcinkowego serialu „Erynie” powstającego na podstawie powieści kryminalnej Marka Krajewskiego z 2010 roku o tym samym tytule.

W kwietniu br. TeleMagazyn pisał, że serial „Erynie” powstaje w wyniku współpracy TVP i Netflixa. Akcja serialu będzie odbywać się we Lwowie w końcówce lat 30. XX wieku, gdzie komisarz Edward Popielski będzie wyjaśniał tajemnicę śmierci rytualnie zamordowanego małego chłopca. Podejrzenie padnie na miejscowych Żydów.

Według doniesień medialnych główną rolę w serialu powierzono Marcinowi Dorocińskiemu, który zagra komisarza Popielskiego. Reżyserem jest Borys Lankosz, a autorami scenariusza Władysław Pasikowski, Igor Brejdygant, Magdalena Lankosz oraz sam reżyser. Muzykę do filmu skomponuje Michał Lorenc.

Zdjęcia do „Erynii” kręcono już we Wrocławiu i Krakowie. Produkcję serialu na pewien czas wstrzymała epidemia koronawirusa. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że najpierw będzie on dostępny na Netflixie, a potem będzie miał premierę w TVP.

