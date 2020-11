Samorząd obwodu lwowskiego dofinansuje kłamliwą książkę o zagładzie Huty Pieniackiej

Lwowska rada obwodowa dofinansuje wydanie książki negującej udział Ukraińców w wymordowaniu polskiej wsi Huta Pieniacka w lutym 1944 roku.

Ukraiński portal „Prawdywi Nowyny” poinformował w piątek, że lwowska rada obwodowa (ukraiński odpowiednik sejmiku województwa w Polsce) zdecydowała o dofinansowaniu wydania książki Dmytra Czobita „Zahybel Huty Peniaćkoji” (Zagłada Huty Pieniackiej). Decyzja miała zapaść 19 listopada na sesji rady obwodowej.

Dofinansowanie i popularyzację książki Czobita przez władze obwodu lwowskiego zaproponował deputowany nacjonalistycznej Swobody Ołeh Pankewycz. Dzień wcześniej Pankewycz brał udział w prezentacji książki z udziałem m.in. naukowców i historyków.

Z propozycją Pankewycza zgodził się szef lwowskiej rady obwodowej Ołeksandr Hanuszczyn.

PRZECZYTAJ: Żąda usunięcia lwów z Cmentarza Orląt, bryluje na polskich salonach – Ołeksandr Hanuszczyn

„Prawdywi Nowyny” nie podają, jaką kwotą zostanie dofinansowane wydanie książki „Zahybel Huty Peniaćkoji”. W artykule znajduje się jedynie informacja, że lwowska rada obwodowa przeznaczyła 910 tys. hrywien (ok. 120 tys. złotych) na uzupełnienie zasobów bibliotecznych.

Z doniesień portalu wynika, że książka „Zahybel Huty Peniaćkoji” zakłamuje historię zagłady Huty Pieniackiej. „Hutę zniszczył hitlerowski okupacyjny reżim siłami niemieckiego wojska podczas typowej pacyfikacji. Powodem była trwała współpraca miejscowej bojówki Armii Krajowej z rosyjskimi partyzantami, oddziałem NKWD, dokonywane przez nich zamachy terrorystyczne oraz zbrojny opór wobec niemieckich okupantów. Żaden żołnierz UPA ani żołnierz dywizji SS Hałyczyna [SS Galizien – red.], jak nie raz nieprawdziwie twierdziła strona polska, nie był obecny podczas zniszczenia Huty Pieniackiej” – piszą „Prawdywi Nowyny” podając informację prasową o książce Czobita.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Do zbrodni w Hucie Pieniackiej doszło 28 lutego 1944 roku. Wieś była zamieszkana przez polską ludność. Ukraińscy żołnierze 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS (składał się on z ochotników do Dywizji SS „Galizien”), dowodzeni przez niemieckiego dowódcę oraz wspierani przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i członków paramilitarnego oddziału nacjonalistów ukraińskich, dokonali pacyfikacji polskiej ludności. Instytut Pamięci Narodowej szacuje, że zginęło wówczas ok. 850 osób – mężczyzn, kobiet i dzieci.

Ukraińscy nacjonaliści rozwinęli narrację zaprzeczającą udziałowi Ukraińców w zbrodni w Hucie Pieniackiej, połączoną z wysuwaniem wobec opartej na AK samoobrony wsi szeregu zarzutów, które mają usprawiedliwić pacyfikację – np. zarzutu współpracy z sowieckimi partyzantami czy nieudowodnionych oskarżeń o zbrodnie na Ukraińcach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, latem tego roku ukraińscy nacjonaliści dokonali odsłonięcia odnowionej tablicy pomnika Ukraińców „zamordowanych przez AK i NKWD” na terenie dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka. Na łamach naszego portalu pisaliśmy o planach przeprowadzenia opisywanego wydarzenia. Aktywiści ukraińskiej nacjonalistycznej partii Swoboda zebrali się przy pomniku w pobliżu dawnej Huty Pieniackiej poświęconym Ukraińcom, którzy mieli zginąć z rąk polskiego podziemia. Pomnik został postawiony dla przeciwwagi dla wzniesionego w 2005 roku przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pomnika zamordowanych Polaków z Huty Pieniackiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W reakcji na to, ambasador Polski na Ukrainie, Bartosz Cichocki, skierował list do przewodniczącej Brodzkiej Rejonowej Administracji Państwowej Oksany Prokopec. Pytał w nim, czy lokalne władze udzieliły zgody na umieszczenie w Hucie Pieniackiej płyty ze sformułowaniem „bandyci z AK”.

Kresy.pl / pravdalwiv.com