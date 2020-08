Ukraińcy szykują kolejną prowokację w Hucie Pieniackiej

Na terenie położonej w obwodzie lwowskim dawnej polskiej wsi Huta Pieniacka, która w lutym 1944 roku została wymordowana przez Ukraińców z SS Galizien i OUN-UPA, odbędzie się odsłonięcie tablicy poświęconej „Ukraińcom – ofiarom AK i NKWD”.

O sprawie poinformował w środę ukraiński portal Prawdywi Nowyny. Jak podano, odsłonięcie tablicy poświęconej „Ukraińcom – ofiarom AK i NKWD” odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 15. czasu miejscowego „z inicjatywy działaczy społecznych i naukowców”.

Portal podaje również, że tablica, która ma zostać odsłonięta, „została zaktualizowana w świetle nowych badań historyków” o 34 nazwiska osób z datami ich śmierci.

W sprawę prawdopodobnie zaangażowany jest działacz nacjonalistycznej partii Swoboda, z wykształcenia historyk Mychajło Hałuszczak, znany z wcześniejszych antypolskich prowokacji w Hucie Pieniackiej. „Uczcijmy pamięć ukraińskich ofiar II wojny światowej” – napisał Hałuszczak na Facebooku udostępniając artykuł Prawdywich Nowyn. Aktywista oznaczył w poście kilka osób z kierownictwa lwowskiej Swobody.

Przypomnijmy, że Mychajło Hałuszczak w ostatnich latach pojawiał się w Hucie Pieniackiej podczas uroczystości upamiętniających pomordowanych Polaków ostentacyjnie wymachując czerwono-czarną banderowską flagą. W 2017 roku zatrzymała go za to policja i sprawa trafiła do sądu, który uniewinnił Hałuszczaka.

Hałuszczak ma też na koncie m.in. organizację prowokacyjnej wystawy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, debat w sprawie „nielegalnych” polskich upamiętnień na Ukrainie oraz udział w odsłonięciu we Lwowie tablicy ku czci zabójcy polskiego namiestnika Galicji hrabiego Andrzeja Potockiego.

W Hucie Pieniackiej są już dwa ukraińskie „upamiętnienia”, które mają być przeciwwagą dla pomnika zamordowanych Polaków. Jedno z nich to „tablica informacyjna” twierdząca m.in., że w czasie wojny w Hucie Pieniackiej działała „polska bojówka, której członkowie dokonywali ataków na Ukraińców”, a pacyfikacji wsi dokonali „niemieccy naziści”. W 2019 roku ambasada RP w Kijowie przekazała do MSZ Ukrainy notę protestacyjną w sprawie tej tablicy. Drugie upamiętnienie to stojący w pobliżu dawnej wsi krzyż poświęcony kilku Ukraińcom, którzy mieli ponieść śmierć z rąk polskiego podziemia.

W 1944 r. w Hucie Pieniackiej funkcjonowała polska samoobrona, która 23 lutego wdała się w walkę z ukraińskimi esesmanami. Z tego powodu 28 lutego wieś stała się celem akcji pacyfikacyjnej policyjnego batalionu SS Galizien złożonego z Ukraińców oraz lokalnego oddziału UPA. W ataku uczestniczyli także ukraińscy cywile. W czasie pacyfikacji doszło do bestialskich mordów, także na kobietach i dzieciach. Z tysiąca mieszkańców i znacznej liczby uciekinierów z wołyńskich miejscowości atakowanych przez UPA przeżyły tylko 162 osoby.

