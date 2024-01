Marsze z pochodniami i uroczystości – Ukraina uczciła Banderę

W poniedziałek 1 stycznia, w kolejną rocznicę urodzin przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery, mimo trwającej wojny w różnych miastach Ukrainy uczczono jego pamięć.

We Lwowie w uroczystościach ku czci przywódcy OUN wzięło udział, według stacji TSN, kilkaset osób. Pod jego pomnikiem oficjalne delegacje złożyły kwiaty. Nie zorganizowano jednak, jak w okresie sprzed rosyjskiej inwazji, wieczornego marszu z pochodniami na ulicach miasta. Tłumaczono to m.in. tym, że główni aktywiści pojechali do stolicy. Na nagraniach ze Lwowa widać liczne czerwono-czarne flagi, a także emblematy nacjonalistycznej, neobanderowskiej Swobody.

Marsze z pochodniami ku czci Stepana Bandery zorganizowano m.in. w Kijowie, w Dnieprze i w Odessie. W stolicy Ukrainy marsz zgromadził blisko 5 tysięcy uczestników, na czele pochodu szli członkowie partii Swoboda. Pochód przeszedł spod uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki pod siedzibę stołecznej administracji, gdzie zorganizowano więc.

W Dnieprze w marszu uczestniczyło około 300 mieszkańców miasta, aktywistów i wojskowych. Niesiono flagi Ukrainy i OUN-UPA, wznoszono probanderowskie okrzyki. W Odessie w marszu wzięło udział kilkanaście osób.

W innych miejscach, jak np. w Tarnopolu, 115. rocznicę urodzin Stepana Bandery uczczono złożeniem kwiatów i wspólną modlitwą.

Przypomnijmy, że według ukraińskich służb, w 2022 roku łącznie na Ukrainie zorganizowano 1 stycznia 56 zgromadzeń publicznych ku czci Bandery w 20 regionach. Wzięło w nich udział, jak podaje policja ukraińska, ponad 3,5 tys. osób.

Jak pisaliśmy, Muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie zostało doszczętnie zniszczone w rosyjskim ataku przeprowadzonym w poniedziałek nad ranem. W poniedziałek po południu do sprawy odniósł się były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Zadeklarował, że jego fundacja odbuduje muzeum.

“Musisz żyć tak, aby cię zapamiętano, a twoi wrogowie bali się ciebie nawet po śmierci. Chodzi o naszego Stepana Banderę i Romana Szuchewicza. Miejsce, które dziś celowo zniszczyli Rosjanie, to nie tylko muzeum, to dawna siedziba Naczelnego Wodza UPA. To tutaj zapadały ważne decyzje dla Ukrainy w XX wieku. Miejsce, w którym powstały podstawy armii ukraińskiej i idea niezależnej państwowości ukraińskiej” – napisał na platformie X Poroszenko.

Przeczytaj: Lwowska Rada Obwodowa domaga się przywrócenia tytułu „Bohatera Ukrainy” Banderze i Szuchewyczowi

Przypomnijmy, że 5 marca 2021 r. Rada Miejska Tarnopola postanowiła nazwać Stadion Miejski w tym mieście imieniem Romana Szuchewycza. Decyzję podjęto w 71. rocznicę śmierci Szuchewycza, który zginął w walce z NKWD.

Stepan Bandera był przed drugą wojną światową działaczem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, a potem szowinistycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Obie organizacje stawiały sobie za cel oderwanie Kresów Południowo-Wschodnich od Polski i posługiwały się w tym celu metodami terrorystycznymi wymierzonymi w urzędników, policjantów, polityków II Rzeczpospolitej, ale też w jej zwykłych mieszkańców. W latach 1933-1934 Bandera była szefem Egzekutywy Krajowej OUN. Aresztowany i osądzony za organizację zabójstwa polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, został skazany na karę śmierci, którą, na mocy amnestii, zamieniono na dożywotnie więzienie.

Wypuszczony z więzienia we wrześniu 1939 r. znów zaangażował się w działalność OUN, doprowadzając do rozłamu w niej i stając na czele jednej z jej frakcji. Fanatyczny szowinista próbował po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r. powołać państwo ukraińskie pod protektoratem tych pierwszych. Został za to internowany przez hitlerowców. Uwolniony w 1944 r. próbował organizować struktury polityczne i wojskowe kolaborujące z Niemcami.

Po wojnie Bandera kontynuował działalność w Monachium. Miał tam współpracować z wywiadem RFN. Został zamordowany w 1959 r. przez agenta radzieckich służb specjalnych.

Choć w czasie głównej fazy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Bandera przebywał w niemieckim obozie koncentracyjnym, było one realizowane przez jego towarzyszy w myśl ideologii jaką propagował. To właśnie banderowska OUN powołała tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Po opuszczeniu obozu Bandera nie doprowadził do wstrzymania akcji wymierzonych w polskich cywilów.

Strana.today / Unian / TSN / Kresy.pl