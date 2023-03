Atak dronów na rosyjską bazę w Sewastopolu

Według strony rosyjskiej, trzy ukraińskie drony nawodne próbowały zaatakować bazę Floty Czarnomorskiej FR w Sewastopolu, ale zostały zniszczone.

W środę rosyjski gubernator Krymu, Michaił Razwożajew oświadczył, że Flota Czarnomorska odparła atak dronów nawodnych na bazę morską w Sewastopolu. Miał on miejsce nad ranem.

„Nasza flota odparła dziś wczesnym rankiem atak dronów nawodnych. Jak dotąd, trzy drony zostały zniszczone. Próbowały wedrzeć się do zatoki, ale nasi marynarze otwarli do nich ogień z broni strzeleckiej. Aktywowana została też obrona powietrzna” – poinformował za pośrednictwem Telegrama Razwożajew. To oznaczałoby, że atak został przeprowadzony w sposób skoordynowany, z użyciem bezzałogowców nawodnych i latających.

Według strony rosyjskiej żaden okręt ani statek nie został uszkodzony i nikt nie został ranny. Poinformowano jedynie o niewielkich uszkodzeniach, jakoby w wyniku zniszczenia bezzałogowców. Rosyjski gubernator twierdzi, że sytuacja jest monitorowana, a wszystkie służby ratownicze są w pogotowiu.

#war The video was shot on the morning of March 22: The Southern breakwater and part of the booms at the entrance to Sevastopol Bay. Something is burning down. pic.twitter.com/I12coNEGzx

— Capt(N) (@Capt_Navy) March 22, 2023