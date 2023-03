Niemal co drugi przedsiębiorca zatrudnia Ukraińca [BADANIE]

Niemal co 2. przedsiębiorca zatrudnia pracownika z Ukrainy – wynika z najnowszego badania „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w firmach rośnie. Niemal co drugi przedsiębiorca ma w swojej załodze kadrę z Ukrainy – podał we wtorek Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na najnowszy „Barometr Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service, specjalizującej się w ściąganiu cudzoziemców do pracy w Polsce i promowaniu imigracji zarobkowej. To wzrost o 7 pp. w porównaniu do edycji badania z listopada 2022 r. i o 15 pp. rok do roku.

Z badania wynika, że 58 proc. pracowników z Ukrainy pracuje w dużych firmach, w porównaniu do 54 proc. średnich firm i 34 proc. małych.

56 proc. firm wskazało, że Ukraińcy są najczęściej zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla.

Z kolei z opublikowanego w styczniu badania CBM Indicator wynikało, że 12 proc. wszystkich polskich firm zatrudnia obecnie obywateli Ukrainy, a kolejne 5 proc. planuje zrobić to w kolejnych miesiącach. Dostrzegalne są jednak poważne różnice w zależności od wielkości badanej firmy. Wśród przedsiębiorstw dużych niezatrudnianie i brak woli zatrudnienia obywateli Ukrainy zadeklarowało 58 proc. badanych, wśród firm średnich było to już 67 proc., a wśród małych 89 proc.

Zwracaliśmy uwagę, że rośnie liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. Na koniec lutego br. w ZUS było ubezpieczonych 1,063 mln cudzoziemców, z czego blisko 70 proc. stanowili Ukraińcy. Jednocześnie rośnie liczba imigrantów zarobkowych z Białorusi oraz krajów azjatyckich.

Dla porównania, miesiąc wcześniej ubezpieczonych w ZUS było 1,057 mln cudzoziemców, w tym 737,7 tys. Ukraińców. Z kolei rok wcześniej, czyli tuż po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, liczba ubezpieczonych obcokrajowców wynosiła 898,08 tys., z czego 641,27 tys. stanowili obywatele Ukrainy.

Według danych rządu w 2022 roku w Polsce wydano prawie 365,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego ponad 136 tys. zezwoleń dotyczy osób z krajów muzułmańskich, w większości z Azji Centralnej. Dotyczą one głównie obywateli Uzbekistanu (33,3 tys.), Turcji (25 tys.), Bangladeszu (13,5 tys.), Turkmenistanu (11,9 tys.), Indonezji (10 tys.), Kazachstanu (8,8 tys.), Kirgistanu (8 tys.), Azerbejdżanu (7,7 tys.), Tadżykistanu (niecałe 5,4 tys.), a także Pakistanu (4,6 tys.). Są to w zdecydowanej większości mężczyźni, głównie młodzi.

W listopadzie Polska Agencja Prasowa, w materiale pod tytułem „Multikulti – czy Polska jest na to gotowa”, podała raport „Europolis. Migranci w Polsce”, przygotowany dla Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera przez Politykę Insight. Stwierdzono w nim, że Polska stała się krajem, w którym liczba przyjeżdżających imigrantów wyraźnie przewyższyła ilość Polaków wyjeżdżających na dłużej zagranicę. Stało się tak już przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, wbrew oficjalnemu stanowisku polityków obozu rządzącego.

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2022 r. think tank „Wise Europa” opublikował dokument pt. „Gościnna Polska 2022+”. Dotyczył on kwestii imigracji. Materiał został podany przez największe polskie media, m.in. Polską Agencję Prasową. Ambasada Ukrainy w Polsce objęła projekt patronatem honorowym, a był on współfinansowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Wskazano, że Polska zmienia się z państwa emigracyjnego w imigracyjne.

Już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że w ostatnich latach Polska bardzo szybko staje się kraje imigranckim.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Wówczas wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

