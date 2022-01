Tarnopol: wiatr zniszczył wielki baner z Banderą [+FOTO]

Wielki baner z portretem lidera OUN Stepana Bandery na siedzibie władz obwodu tarnopolskiego został porwany przez silny wiatr.

Jak podawaliśmy, pod koniec grudnia ub. roku na budynku tarnopolskiej rady obwodowej w Tarnopolu na Ukrainie wywieszono ogromny baner ze zdjęciem przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery. Ponadto, 1 stycznia br., w dniu 113 rocznicy urodzin Bandery, baner został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy. Jego wymiary to 20 x 11 metrów. Umieszczono na nim także napis „Ojczulek nasz Bandera, Ukraina – matka!”.

Baner wisiał tak przez parę tygodni. W sobotę ukraińskie media podały, że dzień wcześniej został on zniszczony przez silny wiatr, który ostatnio wiał w Tarnopolu. W sieci pojawiły się zdjęcia zniszczonego baneru. Widać na nich, że z całego portretu lidera zbrodniczej OUN najpierw pozostała część głowy, od nosa w górę, a później już tylko czoło. Późniejsze zdjęcia z 15 stycznia pokazywały, jak resztki baneru są ściągane z budynku.

W internecie pojawiły się też ironiczne i sarkastyczne komentarze. Agencja Unian przytacza opinie, według których silny wiatr „zdmuchnął patriotyzm władz obwodu”.

Jak na razie nie podano, czy władze obwodu tarnopolskiego będą chciały naprawić baner, zawiesić nowy, czy też zrezygnują z tego pomysłu.

Przypomnijmy, że radny Rady Miejskiej w Elblągu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Rafał Traks domagał się ostrej reakcji ze strony władz Elbląga na działania Tarnopola. Elbląg jest miastem partnerskim Tarnopola.

Dodajmy, że jeszcze w połowie listopada 2021 roku Tarnopolska Rada Obwodowa, tj. odpowiednik polskiego sejmiku wojewódzkiego, ogłosiła rok 2022 Rokiem UPA na obszarze obwodu tarnopolskiego. Samorządom zalecono poparcie tej decyzji i podjęcie „szerokiej działalności edukacyjnej w celu informowania opinii publicznej o znaczącym wkładzie UPA w walkę o niepodległość państwa ukraińskiego”. Odpowiednie organy samorządowe mają też zorganizować wydarzenia tematyczne z tej okazji, m.in. w szkołach średnich i wyższych, bibliotekach czy muzeach. Z kolei 1 stycznia br., w rocznicę urodzin Stepana Bandery, podobnie jak w wielu innych miastach Ukrainy przeszedł uroczysty marsz z pochodniami.

Pisaliśmy też, że w grudniu 2021 roku pomnik Bandery w Tarnopolu znalazł się „na celowniku”. Najpierw został oblany czerwoną farbą, a kilka dni później obrzucony jajkami.

Stepan Bandera był przed drugą wojną światową działaczem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, a potem szowinistycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Obie organizacje stawiały sobie za cel oderwanie Kresów Południowo-Wschodnich od Polski i posługiwały się w tym celu metodami terrorystycznymi wymierzonymi w urzędników, policjantów, polityków II Rzeczpospolitej, ale też w jej zwykłych mieszkańców. W latach 1933-1934 Bandera była szefem Egzekutywy Krajowej OUN. Aresztowany i osądzony za organizację zabójstwa polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, został skazany na karę śmierci, którą, na mocy amnestii, zamieniono na dożywotnie więzienie.

Wypuszczony z więzienia we wrześniu 1939 r. znów zaangażował się w działalność OUN, doprowadzając do rozłamu w niej i stając na czele jednej z jej frakcji. Fanatyczny szowinista próbował po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r. powołać państwo ukraińskie pod protektoratem tych pierwszych. Został za to internowany przez hitlerowców. Uwolniony w 1944 r. próbował organizować struktury polityczne i wojskowe kolaborujące z Niemcami.

Po wojnie Bandera kontynuował działalność w Monachium. Miał tam współpracować z wywiadem RFN. Został zamordowany w 1959 r. przez agenta radzieckich służb specjalnych.

Choć w czasie głównej fazy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Bandera przebywał w niemieckim obozie koncentracyjnym, było one realizowane przez jego towarzyszy w myśl ideologii jaką propagował. To właśnie banderowska OUN powołała tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Po opuszczeniu obozu Bandera nie doprowadził do wstrzymania akcji wymierzonych w polskich cywilów.

Obszarem zbrodniczej działalności OUN-UPA był także obszar obecnego obwodu tarnopolskiego Ukrainy. Mimo to jego władze zaangażowane są w gloryfikowanie tego ruchu i jego postaci. W mieście znajduje się Prospekt Bandery i jego pomnik. Corocznie odbywa się w Tarnopolu marsz ku jego czci. Ulice miasta są dekorowane czerwono-czarnymi flagami OUN-UPA. Miejskiemu stadionowi nadano imię Romana Szuchewycza, dowódcy naczelnemu UPA bezpośrednio odpowiedzialnemu za ludobójstwo Polaków i osób innych narodowości w czasie drugiej wojny światowej.

Unian / 20minut.ua / Kresy.pl