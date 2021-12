Ogromny portret Bandery na budynku władz ukraińskiego regionu

Na siedzibie władz obwodu tarnopolskiego wywieszono ogromny portret Stepana Bandery – przywódcy organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków.

Zdjęcie znacznych rozmiarów banera jaki wywieszono na fasadzie budynku, w którym urzęduje rada obwodu tarnopolskiego i jej administracja opublikował we wtorek portal Cenzor.net. Znalazło się ono pierwotnie na stronie przewodniczącego rady Mychajło Gołowkę Facebooku. Ten napisał na portalu społecznościowym, że portret ma zachęcić mieszkańców regionu do świętowania rocznicy urodzin wodza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jak wynika ze zdjęcia na banerze, pod portretem działacza znalazł się podpis: „Ojczulek nasz Bandera, Ukraina – matka!”.

„Baner, na którym przedstawiono portret przywódcy narodu ukraińskiego, kierownika Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Stepana Bandery” został według Gołowki powieszony dla „zwrócenia uwagi ludności obwodu tarnopolskiego na święto Dnia Urodzin Przewodnika i Bohatera Ukrainy [pisowni oryginalna]”. Przewodniczący rady obwodu podkreślił, że baner został wywieszony na jego polecenie.

Polityk wyjaśnił też na czym polegać ma świętowanie urodzin wodza ukraińskich nacjonalistów. „1 stycznia będziemy świętować 113 rocznicę Dnia urodzin Stepana Bandery. Tego dnia, o 16.30 w Tarnopolu rozpocznie się tradycyjny marsz z pochodniami. Zbiórka pod Stadionem im. R. Szuchewycza”.

W dalszej części swojego wpisu przewodniczący regionalnej rady zadeklarował, że „pamięć o nim żyje w naszych sercach”. Jak dodał – „Jestem przekonany, że właśnie na takich figurach, jak Stepan Bandera, powinny być wychowywane nasze dzieci”.



Stepan Bandeera był przed drugą wojną światową działaczem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, a potem szowinistycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Obie organizacje stawiały sobie za cel oderwanie Kresów Południowo-Wschodnich od Polski i posługiwały się w tym celu metodami terrorystycznymi wymierzonymi w urzędników, policjantów, polityków II Rzeczpospolitej, ale też w jej zwykłych mieszkańców. W latach 1933-1934 Bandera była szefem Egzekutywy Krajowej OUN. Aresztowany i osądzony za organizację zabójstwa polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, został skazany na karę śmierci, którą, na mocy amnestii, zamieniono na dożywotnie więzienie.

Wypuszczony z więzienia we wrześniu 1939 r. znów zaangażował się w działalność OUN, doprowadzając do rozłamu w niej i stając na czele jednej z jej frakcji. Fanatyczny szowinista próbował po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r. powołać państwo ukraińskie pod protektoratem tych pierwszych. Został za to internowany przez hitlerowców. Uwolniony w 1944 r. próbował organizować struktury polityczne i wojskowe kolaborujące z Niemcami.

Po wojnie Bandera kontynuował działalność w Monachium. Miał tam współpracować z wywiadem RFN. Został zamordowany w 1959 r. przez agenta radzieckich służb specjalnych.

Choć w czasie głównej fazy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Bandera przebywał w niemieckim obozie koncentracyjnym, było one realizowane przez jego towarzyszy w myśl ideologii jaką propagował. To właśnie banderowska OUN powołała tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Po opuszczeniu obozu Bandera nie doprowadził do wstrzymania akcji wymierzonych w polskich cywilów.

Obszarem zbrodniczej działalności OUN-UPA był także obszar obecnego obwodu tarnopolskiego Ukrainy. Mimo to jego władze zaangażowane są w gloryfikowanie tego ruchu i jego postaci. W mieście znajduje się Prospekt Bandery i jego pomnik. Corocznie odbywa się w Tarnopolu marsz ku jego czci. Ulice miasta są dekorowane czerwono-czarnymi flagami OUN-UPA. Miejskiemu stadionowi nadano imię Romana Szuchewycza, dowódcy naczelnemu UPA bezpośrednio odpowiedzialnemu za ludobójstwo Polaków i osób innych narodowości w czasie drugiej wojny światowej.

censor.net/kresy.pl