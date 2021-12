Pomnik Stepana Bandery w Tarnopolu obrzucono jajkami [+FOTO]

Podobnie jak wiele państw Wenezuela część swoich rezerw finansowych zdeponowała w Bank of England. Gdy jednak w państwie tym doszło do eskalacji konfliktu między obozem rządzącym Nicolasa Maduro i opozycją, USA i ich sojusznicy uznali na początku 2019 r. lidera tej ostatniej - Juana Guaido, za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Podobnie uczyniła Wielka Brytania. To wówczas Bank of England przejął kontrolę nad rezerwą wenezuelskiego złota zdeponowanego w jego skarbcu. Jednak choć Guaido podjął próbę siłowego przejęcia władzy to przegrał. W efekcie, w ciągu dwóch lat państwa zachodnie zaczęły się dystansować od tego pretendenta.