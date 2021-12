Pomnik Bandery w Tarnopolu oblany farbą [+VIDEO]

Nieznany sprawca oblał w Tarnopolu pomnik lidera OUN, Stepana Bandery, czerwoną farbą. Ukraińska policja zamierza ścigać go z paragrafu o zbezczeszczeniu pomnika upamiętniającego „walczących z nazizmem w latach II wojny światowej”.

Jak informuje portal Zaxid.net, czerwone plamy na pomniku Stepana Bandery w Tarnopolu zauważyli w środę rano pracownicy firmy sprzątającej oraz funkcjonariusze policji. Do zdarzenia doszło jednak dzień wcześniej, we wtorek około południa. Zostało ono zarejestrowane na kamerach miejskiego monitoringu.

Według miejscowej policji, w sprawę jest zamieszany mężczyzna z innego obwodu, który później opuścił miasto samochodem. Śledczy ustalają jego miejsce pobytu. Jak podano, na nagraniach widać, jak do pomnika Bandery w parku Szewczenki zbliża się młody mężczyzna i rzuca w niego dwie nieduże puszki z czerwoną farbą. Monitoring został zabezpieczony.

Komendant policji na obwód tarnopolski, Ołeksandr Bohomoł potwierdził, że pomnik oblano farbą 14 grudnia o 12:00 w południe. Bohomoł wystąpił w środę na sesji Tarnopolskiej Rady Obwodowej. Tam udzielił informacji w sprawie dotychczasowych ustaleń śledczych. Zwrócił uwagę, że sprawca wjechał do parku przez niezagrodzony wjazd od strony ulicy Hruszewskiego, oblał pomnik farbą i odjechał. Bohomoł zapowiedział, że zwróci się do prokuratury obwodowej o wszczęcie sprawy z artykułu o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym.

Tarnopolska policja zamierza ścigać sprawcę z artykułu 297 Kodeksu Karnego Ukrainy. Dotyczy on m.in. zbezczeszczenia pomnika upamiętniającego „tych, którzy walczyli z nazizmem w latach II wojny światowej”. Przepisy te odnoszą się m.in. do „uczestników ruchu partyzanckiego” i „podziemia”. Na Ukrainie uznaje się, że obejmuje to członków i działaczy OUN-UPA. Sprawcy groziłaby zatem kara ograniczenia wolności na okres od trzech do pięciu lat lub kara więzienia w analogicznym wymiarze.

Tarnopol jest obecnie, za sprawą tamtejszych władz i środowisk neobanderowskich, ośrodkiem kultu zbrodniarzy z OUN-UPA. Dotyczy to zarówno Bandery, jak i dowódcy UPA Romana Szuchewycza, odpowiedzialnego za ludobójstwo na Polakach. W 2021 roku władze miasta zdecydowały o nazwanie miejskiego stadionu imieniem kata Polaków, co wywołało głosy oburzenie w Polsce. Niektóre miasta zdecydowały się w tej sytuacji na anulowanie umów partnerskich z Tarnopolem.

