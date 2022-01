Wielki baner z Banderą w Tarnopolu trafił do księgi rekordów

Ogromny portret Stepana Bandery wywieszony na siedzibie władz obwodu tarnopolskiego został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy.

Jak podawaliśmy, pod koniec grudnia ub. roku na budynku tarnopolskiej rady obwodowej w Tarnopolu na Ukrainie wywieszono ogromny baner ze zdjęciem przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery. 1 stycznia br., w dniu 113 rocznicy urodzin Bandery, baner został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy – podaje ukraiński portal Dyvys.info.

Wpisaniem banera do ukraińskiej księgi rekordów pochwalił się w poniedziałek na Facebooku przewodniczący tarnopolskiej rady obwodowej Mychajło Hołowko. Polityk zamieścił zdjęcia odpowiedniego dyplomu, jaki rada obwodowa otrzymała od Księgi Rekordów Ukrainy.

Hołowko w swoim wpisie nazwał ziemię tarnopolską „banderowskim krajem”, w którym „najdłużej trwały boje Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Jego zdaniem „rekordowy” baner będzie wszystkim przypominał, że „narodu ukraińskiego nie da się złamać”.

Baner z Banderą w Tarnopolu mierzy 20 na 11 metrów. Widnieje na nim także napis „Ojczulek nasz Bandera, Ukraina – matka!”.

Księga Rekordów Ukrainy to marka handlowa należąca do prywatnej firmy, będąca akredytowanym partnerem Księgi Rekordów Guinnessa. Rejestruje ona „rekordy Ukrainy” oraz rekordy o ogólnoświatowym zasięgu. Te ostatnie trafiają do Księgi Rekordów Guinnessa.

Przypomnijmy, że radny Rady Miejskiej w Elblągu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Rafał Traks domaga się ostrej reakcji ze strony władz Elbląga na działania Tarnopola. Elbląg jest miastem partnerskim Tarnopola.

Stepan Bandera był przed drugą wojną światową działaczem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, a potem szowinistycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Obie organizacje stawiały sobie za cel oderwanie Kresów Południowo-Wschodnich od Polski i posługiwały się w tym celu metodami terrorystycznymi wymierzonymi w urzędników, policjantów, polityków II Rzeczpospolitej, ale też w jej zwykłych mieszkańców. W latach 1933-1934 Bandera była szefem Egzekutywy Krajowej OUN. Aresztowany i osądzony za organizację zabójstwa polskiego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, został skazany na karę śmierci, którą, na mocy amnestii, zamieniono na dożywotnie więzienie.

Wypuszczony z więzienia we wrześniu 1939 r. znów zaangażował się w działalność OUN, doprowadzając do rozłamu w niej i stając na czele jednej z jej frakcji. Fanatyczny szowinista próbował po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 r. powołać państwo ukraińskie pod protektoratem tych pierwszych. Został za to internowany przez hitlerowców. Uwolniony w 1944 r. próbował organizować struktury polityczne i wojskowe kolaborujące z Niemcami.

Po wojnie Bandera kontynuował działalność w Monachium. Miał tam współpracować z wywiadem RFN. Został zamordowany w 1959 r. przez agenta radzieckich służb specjalnych.

Choć w czasie głównej fazy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich Bandera przebywał w niemieckim obozie koncentracyjnym, było one realizowane przez jego towarzyszy w myśl ideologii jaką propagował. To właśnie banderowska OUN powołała tak zwaną Ukraińską Powstańczą Armię. Po opuszczeniu obozu Bandera nie doprowadził do wstrzymania akcji wymierzonych w polskich cywilów.

Obszarem zbrodniczej działalności OUN-UPA był także obszar obecnego obwodu tarnopolskiego Ukrainy. Mimo to jego władze zaangażowane są w gloryfikowanie tego ruchu i jego postaci. W mieście znajduje się Prospekt Bandery i jego pomnik. Corocznie odbywa się w Tarnopolu marsz ku jego czci. Ulice miasta są dekorowane czerwono-czarnymi flagami OUN-UPA. Miejskiemu stadionowi nadano imię Romana Szuchewycza, dowódcy naczelnemu UPA bezpośrednio odpowiedzialnemu za ludobójstwo Polaków i osób innych narodowości w czasie drugiej wojny światowej.

Kresy.pl