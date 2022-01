Jemeńscy Huti zajęli statek Emiratów

Szyiccy bojownicy zajęli statek pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Morzu Czerwonym.

Huti twierdzą, że zajęli statek pod banderą ZEA – Rwabee ponieważ transportował on „dostawy wojskowe” dla przeciwników ruchu jemeńskich szyitów od siedmiu lat kontrolujących stolicę kraju. Rzecznik tego ruchu Jahja Saree stwierdził na Twitterze, że statek dokonał „wrogiego aktu” wpływając „bez autoryzacji” na wody Jemenu, przytoczył portal telewizji Al Jazeera. Nagranie z pokładu Rwanbee, jak twierdzą Huti, pojawiło się w ich telewizji nadającej ze stolicy Sany. Widać na nim cięż sprzęt przypominający pojazdy wojskowe.

#Yemen: the Houthis have published footage of the cargo, which they claim is on the ship Rwabee, sailing under the flag of the Emirates; they hijacked the ship in the Red Sea earlier today. pic.twitter.com/rdE1vfW0V6

