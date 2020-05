Atak lotniczy na północną Syrię [+VIDEO]

Północnorosyjska prowincja Aleppo została zaatakowana przez niezidentyfikowanego na razie przeciwnika. Syryjskie baterie obrony przeciwpowietrznej podjęły działania.

Informację o ataku na Aleppo podała około godziny temu rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti. Nie podaje ona żadnych szczegółów na temat uderzenia, a tylko informację o aktywności syryjskich sił obrony przeciwpowietrznej. Agencja przypomina, że 27 kwietnia doszło do ataku na przedmieściach Damaszku przeprowadzonego przez izraelskie samoloty, które wystrzeliły pociski znad terytorium sąsiedniego Libanu. To modus operandi często wykorzystywany przez izraelskie Siły Powietrzne. W ataku tym zginęło trzech cywilów. Syryjczycy twierdzili wówczas, że udało im się zestrzelić kilka izraelskich rakiet. Jednak Aleppo znajduje się w północnej Syrii, znacznie dalej od Izraela i Libanu.

Agencja informacyjna Reutera podała, że syryjskiej obronie przeciwpowietrznej udało się odeprzeć poniedziałkowy atak, którego celem miało być centrum badawcze i baza wojskowa w miejscowości Al-Safira. Powołując się na źródła wywiadowcze Reuters twierdzi, że także ten atak został przeprowadzony przez Izraelczyków, którzy nasilają swoje ataki na Syrię wykorzystując sytuację w której światowa opinia publiczna i politycy większości państw koncentrują się na pandemii koronawirusa SARS COVID-19.

Na razie brak oficjalnego komentarza ze strony Izraela, ale brytyjska agencja przypomina, że w zeszłym tygodniu minister obrony Izraela Naftali Bennett zapowiadał nasilenie kampanii militarnej przeciwko Irańczykom w Syrii.

Video of the active AD over #Aleppo, #Syria earlier this evening. pic.twitter.com/b2RHjkcasE

— Aurora Intel – #StayHome (@AuroraIntel) May 4, 2020