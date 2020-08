Izraelskie media: ZEA zgodziły się na umowę z Izraelem w zamian za F-35 od USA. Netanjahu zaprzecza

We wtorek premier Izraela Benjamin Netanjahu zaprzeczył medialnym doniesieniom sugerującym, że porozumienie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o normalizacji stosunków daje USA zielone światło na sprzedaż ZEA myśliwców F-35. Doniesienia dotyczące takiego stanu rzeczy pojawiły się wcześniej w izraelskiej gazecie „Yedioth Ahronoth”. Netanjahu zaprzeczył także informacjom sugerującym, że posiadał wiedzę na temat rzekomej tajnej klauzuli umożliwiającej USA tego typu działanie.

Netanjahu napisał we wtorek na Twitterze, że informacje podane przez dziennik „Yedioth Ahronoth” sugerujące, że porozumienie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi o normalizacji stosunków daje USA zielone światło na sprzedaż ZEA myśliwców F-35 są fałszywe. „Dziennik ‚Yedioth Ahronoth’ opublikował dziś kompletny fake news” – napisał premier Izraela. Podkreślił, że porozumienie nie dotyczyło obronności. Zaprzeczył informacjom sugerującym, że posiadał wiedzę na temat rzekomej tajnej klauzuli umożliwiającej USA tego typu działanie.

ידיעות אחרונות פרסמו היום פייק ניוז מוחלט. הנה העובדות והאמת. שתפו.

**

לשכת ראש הממשלה: ״הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות לא כלל שום הסכמה של ישראל לעסקת נשק כלשהי בין ארה”ב לאיחוד האמירויות. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 18, 2020

„Od początku premier sprzeciwiał się sprzedaży samolotów F-35 i innej zaawansowanej broni jakimkolwiek krajom na Bliskim Wschodzie, w tym krajom arabskim, które zawarły pokój z Izraelem” – napisano w oświadczeniu izraelskiej kancelarii premiera.

„Premier wielokrotnie wyrażał to konsekwentne stanowisko przed amerykańską administracją i to się nie zmieniło” – dodano.

Podkreślono, że umowa w żadnym stopniu nie dotyczy spraw, na temat których trwają spekulacje w mediach.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

1/2 Szok w Izraelu z powodu drugiego dna dealu z ZEA. Okazuje się, że ZEA zgodziły się na normalizację w zamian za zgodę USA na sprzedaż F-35. Transakcja warta dziesiątki mld USD. Amerykanie nie powiedzieli o tym Izraelczykom, którzy dotychczas tę transakcję blokowali. … pic.twitter.com/K3PyCoflJT — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) August 18, 2020

2/2 Fundamentem bezpieczeństwa Izraela jest przewaga technologiczna. Przy wściekłym wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie zapewnia to jeszcze lotnictwo. Tymczasem sprzedaż F-35 do kraju arabskiego oznacza upowszechnienie technologii i erozję. To świat merkantylnych sojuszy Trumpa. — Jarosław Kociszewski (@JarekKociszewsk) August 18, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

We wtorek izraelski dziennik „Yedioth Ahronoth” napisał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się na podpisanie z Izraelem umowy o normalizacji stosunków, w zamian za zgodę na kupno od USA myśliwców F-35 oraz innych zaawansowanych technologicznie rodzajów uzbrojenia. Gazeta powołała się na anonimowe źródła związane z izraelskimi władzami. Zasugerowano, że władze ZEA uzależniły podpisanie umowy od możliwości pozyskania myśliwców najnowszej generacji. Sprzedaży wspomnianego uzbrojenia dla krajów Bliskiego Wschodu sprzeciwiał się od dawna Izrael.

Podobne informacje podał portal „Haaretz” powołując się także na anonimowe źródła. Sugerowały one, że rząd Izraela mógł zgodzić się na sprzedaż ZEA myśliwców F-35, bez konsultacji z wysokimi przedstawicielami sił zbrojnych kraju. Wiedzy na temat istnienia tajnej klauzuli opisywanego typu zaprzeczył także izraelski minister wywiadu Eli Cohen.

Izrael konsekwentnie sprzeciwia się sprzedaży myśliwców F-35 krajom arabskim, ponieważ doprowadziłoby to do zmniejszenia przewagi kraju w regionie w zakresie technologii wojskowych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągnęły w czwartek historyczne porozumienie pokojowe, które doprowadzi do pełnej normalizacji stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami Bliskiego Wschodu. W zawieraniu porozumienia pośredniczył prezydent USA Donald Trump.

Porozumienie przewiduje m.in. zapewnienie muzułmanom większego dostępu do meczetu Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie czy umożliwienie im lotu z Abu Zabi do Tel Awiwu. We wspólnym oświadczeniu stwierdzono także, że Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael natychmiast rozszerzą i przyspieszą współpracę w zakresie leczenia i rozwoju szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi w czasie pandemii.

haaretz.com / timesofisrael.com / twitter.com / Kresy.pl