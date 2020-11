F-35A zrzuca nową taktyczną bombę nuklearną. Amerykanie ujawnili pierwsze takie nagranie [+VIDEO]

Amerykanie opublikowali nagranie wideo z testu, podczas którego po raz pierwszy F-35A, lecąc z prędkością naddźwiękową, zrzucił taktyczną bombę nuklearną B61-12, którą przenosił w luku wewnętrznym.

W ramach integracji nowych, amerykańskich taktycznych bomb nuklearnych B61-12 z samolotami F-35A, laboratoria Sandia i Los Alamos przeprowadziły w ostatnim czasie serię testów w powietrzu. W związku z tym opublikowano pierwsze nagranie jednego z tych testów. Po raz pierwszy pokazano wypuszczenie bomby z wewnętrznej komory amunicyjnej, w wersji B61-12 specjalnie do tego przeznaczonej. W tym czasie, F-35A leciał z prędkością ponaddźwiękową.

Według oficjalnego komunikatu, test ten przeprowadzono pod koniec sierpnia br. na poligonie testowym Tonopah w Newadzie. F-35A z wysokości 3200 metrów zrzucił testową wersję bomby B61-12, zawierającą funkcjonalne części nie-nuklearne oraz symulowany ładunek nuklearny. Po około 42 sekundach bomba trafiła w wyznaczony cel.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Amerykanie podkreślają, że był to pierwszy w historii taki test, do tego zakończony powodzeniem. Celem było sprawdzenie działania wszystkich systemów. Podkreślono, że ostatni test „jest krytycznie ważnym elementem programu F-35A i B61-12”. Ma to szczególne znaczenie, gdyż samoloty tego typu mają przenosić taktyczne bomby nuklearne w luku wewnętrznym, a nie na zewnątrz, jak inne naddźwiękowe myśliwce „podwójnego zastosowania”, jak np. F-15E. Bomby te docelowo mają przenosić także bombowce typu stealth, B-2 i B-21, które jednak latają z prędkością poddźwiękową.

Na nagraniu widać m.in. jak działa system dwóch dodatkowych, odpowiednio ustawionych rakiet w centralnej części bomby, które po zrzuceniu wprowadzają ją w ruch wirowy, żeby zwiększyć precyzję.

Według serwisu „The Drive – War Zone”, co najmniej od 2019 roku prowadzono testy powietrzne, podczas których F-35A miały załadowane do luku amunicyjnego bomby B61-12. Początkowo oficjalnie zamieszczano nawet w sieci fotografie dokumentujące te próby, ale zostały one usunięte.

Nie jest jasne, kiedy program integracji nowych bomb i najnowszych samolotów wielozadaniowych miałby się zakończyć, przy czym w 2017 roku zakładano, że ma to nastąpić przed końcem 2020 roku. Siły Powietrzne USA nie podały mediom zaktualizowanego harmonogramu, powołując się na „powody bezpieczeństwa operacyjnego”. Jest jednak wątpliwie, szczególnie w kontekście pandemii koronawirusa, że zapowiadane wcześniej terminy zostaną dotrzymane. Certyfikacja dla F-35A do przenoszenia bomb B61-12 mogłaby nastąpić nie wcześniej niż w przyszłym roku.

Przeczytaj: Nowa amerykańska bomba jądrowa przeszła pierwszy lotniczy test kwalifikacyjny

W marcu ogłoszono, że bomby B61-12 są już w pełni kompatybilne z samolotami F-15E. W czerwcu br. pisaliśmy, że amerykańskie myśliwce F-15E jako pierwsze uzyskały specjalną certyfikację, pozwalającą na przenoszenie i zrzucanie najnowszych taktycznych bomb jądrowych B61-12. Nieco później ogłoszono, że odpowiednio przystosowane są też bombowce B-2 Spirit. Docelowo Siły Powietrzne USA planują certyfikację także maszyn F-16C/D Viper oraz część F-35A. Podobna certyfikacja ma dotyczyć sojuszników USA w ramach NATO, którzy należą do programu Nuclear Sharing, w tym także maszyn F/A-18E/F, które miałyby zakupić Niemcy. Jednak pierwsze dostawy nowych bomb atomowych oczekiwane są nie wcześniej, niż w 2022 roku. Spowodowane jest to m.in. koniecznością wymiany jednej z części, która, jak się okazało, nie spełnia wyśrubowanych wymagań.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Parę lat temu pisaliśmy, że Waszyngton planuje modernizację swojego arsenału znajdującego się w Niemczech. Prace trwają od 2011 roku. Pierwsze nowe bomby zmodernizowane do wersji B61-12 miały być gotowe w marcu 2020 roku. Cały program przezbrajania ma zostać zrealizowany do 2024 roku. W Niemczech rozmieszczone zostaną bomby B61-12. Rozmieszczenie tych pocisków w Niemczech ma być elementem polityki odstraszania skierowanej przeciwko agresywnej polityce Kremla w Europie Wschodniej.

PRZECZYTAJ: Rand Corporation: jeśli Rosja zajmie część terytorium na wschodniej flance NATO, F-35 umożliwi jego odbicie

Bomba B61-12 zastąpi znajdujące się obecnie w lotniczym arsenale nuklearnym USA cztery wcześniejsze warianty bomby B61 oraz bombę B83 – ostatnią z zachowanych dotąd bomb o mocy wybuchu rzędu megatony. Pierwsza, nowa bomba miała być gotowa w marcu 2020 roku. Cały program przezbrajania zostanie zrealizowany do 2024 roku. W porównaniu z wcześniejszymi wariantami, B61-12 ma mniejszą moc wybuchu, ale równoważy to jej system precyzyjnego naprowadzania na cel.

Nowe bomby mają trafić m.in. do Europy. Ponieważ mogą być przenoszone przez mniejsze samoloty, są określane mianem taktycznych – służą zasadniczo do ataku na linii frontu lub w jego pobliżu. Mogą także razić konkretne cele poza nim. B61-12 będą podstawą wspólnego arsenału jądrowego NATO: Amerykanie dostarczają Broń, a Europejczycy umożliwiają ich przechowywanie i udostępniają samoloty do ich przenoszenia. Starsze bomby B61 znajdują się obecnie np. Niemczech, Holandii, Belgii, Włoszech czy Turcji.

Przeczytaj: Niemcy: lewica nie chce u siebie amerykańskich bomb atomowych, w dyskusji pojawia się wątek Polski

Zobacz: Głowice atomowe USA w Polsce? Winnicki: musiałby zostać spełniony podstawowy warunek

thedrive.com / Kresy.pl