Wiele ofiar ulewy w Libii [+VIDEO]

W położonym we wschodniej Libii mieście Darna nagła ulewa zamieniła jego ulice w koryta rwących rzek.

„Odnotowaliśmy co najmniej 150 zgonów w wyniku zawalenia się budynków. Oczekujemy, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie do 250. Sytuacja jest bardzo katastrofalna” – France24 zacytowała za agencją Reutera Kajisa Fakeriego z Czerwonego Półksiężyca. Zniszczenia budynków wywołały strugi wody przelewające się przez ulice miasta.

Nagrania jakie pojawiły się w mediach społecznościowych pokazują ludzi, którzy utknęli na dachach swoich pojazdów, gdy sztorm Daniel uderzyła w libijskie miasta Bengazi i Darnę – 120-tysięczne miasto nad Morzem Śródziemnym, położone około 250 km na wschód od Bengazi.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

