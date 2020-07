Szef tureckiej dyplomacji grozi libijskiemu generałowi atakiem militarnym

Minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu zagroził, że zostanie wykonane uderzenie militarne na libijskie miasto Syrta jeśli Libijska Armia Narodowa (LNA) nie wycofa z niego swoich oddziałów.

W wywiadzie dla tureckiej telewizji TRT Haber Cavusoglu stwierdził, że uznawany przez ONZ libijski Rząd Zgody Narodowej (GNA) domaga się od oddziałów LNA ustąpienia z miasta Syrta położonego w środkowej części libijskiego wybrzeża i położonego na południe od niego pustynnego rejonu al-Dżufra. To kluczowe strategicznie obszary gdyż pozwalają LNA na stwarzanie zagrożenia dla samej bazy GNA – Trypolisu. Turcja żądała już wycofania się oddziałów gen. Chalify Heftara z tych obszarów jeszcze w czerwcu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Są przygotowania do operacji [militarnej] ale próbujemy stołu [negocjacji]. Jeśli nie będzie wycofania [LNA] to są już przygotowania militarne, oni [GNA] okażą tu pełną determinację” – słowa Cavusoglu zacytował w poniedziałek portal Middle East Eye. Jak dodał – „Oczywiście GNA nie chce rozejmu bez [posiadania] tych miejsc ponieważ Heftar nie jest szczery. […] Próbuje zyskać trochę czasu by zaatakować Misratę lub Trypolis. I nie oferuje nic znaczącego na ścieżce politycznej”. Portal przypomina, że tureccy politycy mówili niedawno, że w ogóle nie uważają gen. Heftara za partnera do rozmów politycznych.

Stojący na czele LNA gen. Heftar zdołały w 2019 r opanować całą południową Libię, region kluczowy dla przenikania z Afryki Subsaharyjskiej nielegalnych imigrantów oraz islamistycznych ekstremistów, a za nią większość obszaru całego państwa. Na początku bieżącego roku rozpoczął ofensywę na stolicę kraju Trypolis, ale w ciągu ostatnich tygodniach został spod niej odepchnięty, głównie dzięki wsparciu Turcji dla jego przeciwników, która wysyła do Libii oficerów wywiadu, drony wraz z obsługą, transportery opancerzone, oddziały opłacanych przez siebie islamistów z Libii i doradców wojskowych. Ankara zawarła niedawno formalną umowę z GNA o współpracy wojskowej mimo embarga na dostawy broni do Libii.

W swoich działaniach gen. Heftar jest wspierany jest nie tylko przez Izbę Reprezentantów, parlament wybrany jeszcze w 2014 r., i rezydujący w Tobruku, ale także nieoficjalnie przez Francję, Arabię Saudyjską, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rosja także uważana jest za sympatyzującą z marszałkiem Heftarem, który składał wizyty w Moskwie. Władze Egiptu już zadeklarowały, że zajęcie Syrty przez siły GNA i Turków mogą potraktować jako sygnał do rozpoczęcia interwencji militarnej w Libii.

Wojna domowa w Libii trwa od czasu gdy interwencja NATO wspierając rebelię jaka rozpoczęła się w Begazi, doprowadziła w 2011 r. do obalenia wieloletniego przywódcy tego kraju, Maummara Kaddafiego. W 2015 roku portal Wikileaks ujawnił wiadomości z poczty elektronicznej Hillary Clinton, z których wynikało, że francuski wywiad przekazał znaczne sumy pieniędzy libijskim rebeliantom w czasie gdy rozpoczynali oni swoje działania przeciw Muammarowi Kaddafiemu. W marcu 2018 roku były prezydent Francji, który przeprowadził zbrojną interwencję przeciw Kaddafiemu został zatrzymany i przesłuchany w sprawie nielegalnego finansowania swojej kampanii wyborczej w 2007 roku właśnie za pieniądze obalonego libijskiego przywódcy.

middleeasteye.net/kresy.pl