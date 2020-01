Generał Heftar opuścił Moskwę nie podpisując porozumienia o rozejmie w Libii

Rosja i Turcja doprowadziły do tymczasowego zawieszenia broni w Libii, ale dowodzący jedną ze stron libijskiego konfliktu gen. Chalifa Heftar nie podpisał porozumienia ustalającego stały rozejm.

Jak poinformowała we wtorek rano telewizja Al Jazeera projekt porozumienia regulującego kwestie rozejmu w Libii podpisał już premier Rządu Jedności Narodowej (GNA) Fajiz al-Faradż. Jego przeciwnik, dowodzący Libijską Armią Narodową (LNA) gen. Heftar wyjechał z Moskwy nie składając podpisu i deklarując, że potrzebuje więcej czasu do rozważenie kwestii. Jak stwierdził rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, gen. Heftar zapowiedział, że podejmie decyzję w sprawie rozejmu do czwartku.

Jednak Al Jazeera donosi, że we wtorek rano na stronie LNA na Facebooku pojawiło się oświadczenie, że jest „gotowa i zdeterminowana” do odniesienia pełnego zwycięstwa. Także na stronie LNA na Tweeterze pojawiła się informacja o tym, że jej dowódca opuścił Moskwę w nocy oraz, że „nie będzie podpisu na żadnym dokumencie kosztem bohaterskich ofiar i aspiracji Libijczyków”.

#Haftar and his accompanying delegation have left #Moscow tonight and there will be no signing on any document at the expense of the heroic sacrifices and aspirations of the Libyans to salvation and prevent the army.#LNA #Libya pic.twitter.com/3SPXroEwnh

