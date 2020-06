Polska i Litwa otworzyły granicę

Przed wspaniałym narodem litewskim i Polską są piękne perspektywy w UE – powiedział premier Mateusz Morawiecki, symbolicznie otwierając granicę z Litwą wspólnie z jej premierem.

W piątek rano została otwarta granica polsko-litewska, dotąd zamknięta z uwagi na pandemię COVID-19. Możliwe będzie również przekraczanie granicy koleją przez wszystkie przejścia graniczne z Litwą.

„Od dziś obywatele Litwy i Polski nie mają ograniczeń w przekraczaniu granic. Nie będą również musieli przestrzegać izolacji. To wspaniała wiadomość, która została potwierdzona późną nocą” – mówiła litewska minister spraw wewnętrznych i czołowa polityka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, Rita Tamašunienė.

Udział w symbolicznej uroczystości otwarcia granicy na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria wzięli udział premierzy Polski i Litwy, Mateusz Morawiecki i Saulius Skvernelis. Decyzję ws. otwarcia granicy podjęto po intensywnych negocjacjach za zgodą obu premierów. Morawiecki niespełna tydzień temu zapowiadał już, że w ciągu najbliższych dni Polska otworzy granicę z Litwą. Z kolei szef MSZ Litwy Linas Linkevičius w wywiadzie dla rozgłośni Žinių radijas zapowiedział, że Polska wkrótce dołączy do tzw. bałtyckiej bańki podróżniczej.

Obaj politycy odbyli krótką rozmowę, dotyczącą m.in. współpracy dwustronnej, w tym w zakresie energetyki i obronności, a także bieżące kwestie z agendy europejskiej.

– Cieszę się, że tę pandemię przechodzimy z Litwą teraz wspólnie jako przyjaciele i z powrotem wracamy do współpracy na wielu polach. Wracamy do współpracy na wielu polach. Współpraca to wymiana handlowa, gospodarcza i kulturalna, to także ruch turystyczny. Wracamy z powrotem do tego normalnego życia – mówił Morawiecki na konferencji prasowej. Pogratulował również Litwie skutecznego sposobu zarządzania w trudnym czasie pandemii:

– Gratuluję Litwie, gratuluję premierowi Sauliusowi Skvernelisowi tego, w jaki sposób zarządzaliście w tym czasie epidemią, jak zarządzaliście tymi mechanizmami, żeby zwalczyć epidemię i żeby była w Polsce i na Litwie pod kontrolą.

Ponadto, premier Morawiecki poinformował o planowanych wspólnych inwestycjach z Litwą. Dotyczy to m.in. Via Baltica oraz Rail Baltica, które miałyby wzmacniać potencjał współpracy polsko-litewskiej.

– Wspólnie z premierem Skvernelisem planujemy inwestycje infrastrukturalne w obszarze energetyki, ale też Via Baltica, drogę S61 i inne drogi dochodzące do S61, które będą wzmacniać potencjał polsko-litewskiej współpracy gospodarczej i kulturalnej – mówił szef polskiego rządu. Dodał, że rządy obu krajów mają bardzo podobne podejście do spraw energetycznych:

– (…) nie tylko rozumiemy obawy Litwy dotyczące elektrowni w Ostrowcu, ale też wspieramy Litwę na forum europejskim. Trzeba podkreślić, że i Litwa i Polska są za jak najbliższą gospodarczą i polityczną współpracą z Białorusią.

Polski premier przyznał, że wierzy, iż „przed wspaniałym narodem litewskim i Polską są piękne perspektywy w UE, na polu współpracy gospodarczej i na wszystkich innych polach”.

Przy okazji, Mateusz Morawiecki odniósł się do czwartkowego szczytu szefów państw Grupy Wyszehradzkiej w Brnie. Podkreślił wypracowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej wspólne i spójne stanowisko w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych.

Ponadto, polski premier spotkał się z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej pracującymi na polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria.

Od 11 maja obywatele Polski mogli wjechać na Litwę w celach biznesowych, zawodowych i naukowych. Z kolei obywatele Litwy mogli przyjechać do Polski według tych samych zasad. Obywatele obu krajów nie podlegali przy tym 14-dniowej izolacji w ramach przepisów o kwarantannie.

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca też ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Kontrole prowadzone będą przez służby wyrywkowo, czyli tak, jak miało to miejsce przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń. To oznacza, że przestaje też obowiązywać 14-dniowa kwarantanna.

wilnoteka.lt / L24.lt / dorzeczy.pl / Kresy.pl